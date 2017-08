Ortopedia: Há quase 5 anos sem mutirão, 172 pacientes da rede municipal esperam por cirurgia

Sem a realização de mutirão de cirurgias ortopédicas há quase 5 anos e Santa Casa de Misericórdia realizando apenas procedimentos de média complexidade, a...

Sem a realização de mutirão de cirurgias ortopédicas há quase 5 anos e Santa Casa de Misericórdia realizando apenas procedimentos de média complexidade, a fila de pacientes à espera de cirurgia pela rede municipal de Saúde já chega a 172 pessoas, só este ano.

De acordo com informações da própria Secretaria de Saúde, atualmente a fila de espera por uma cirurgia ortopédica via SUS em Araras é de 172 pacientes. São 111 aguardando cirurgia de joelho e 61 para cirurgia de ombro.

O motivo para a demanda reprimida na especialidade se deve a baixa capacidade de atendimento destes pacientes na Santa Casa, que atualmente só realiza procedimentos de baixa e média complexidade e a não realização de mutirões de cirurgia na cidade desde 2012 (último mandato do ex-prefeito Nelson Brambilla – PT). Neste mutirão foram realizadas mais de 230 cirurgias.

“ Quando há necessidade de cirurgias de média complexidade, as mesmas são realizadas na Santa Casa de Araras, uma vez que possuímos contratualização para tais serviços. Ressaltamos que a mesma é credenciada para as cirurgias desta complexidade. Caso a cirurgia seja de alta complexidade, a referência SUS do município é a Santa Casa de Limeira, pois o município de Araras não tem habilitação SUS para tais procedimentos”, explicou , Ana Cristina W. Zago, do departamento clínico da Secretaria de Saúde.

Em entrevista à Radio Clube, um dos ortopedistas da rede, Donizete Lima, os pacientes são encaminhados para outras unidades, via Secretaria Estadual da Saúde, mas seriam pouquíssimos encaminhamentos por mês e muito longe da demanda.

A Secretaria de Saúde também informou que o ambulatório clínico da rede municipal de Saúde está situado no Caem (Centro de Atendimento de Especialidades Médicas) Dr. Nelson Salomé e conta com quatro profissionais ortopedistas concursados.

A rede também conta ainda com plantão presencial de ortopedia na Santa Casa para atendimento dos casos de urgência e ambulatório cirúrgico de ortopedia, sendo estes serviços custeados pela própria secretaria de Saúde.