Orquestra de Sopros se apresenta hoje no Teatro

A Orquestra de Sopros Maestro Francisco Paulo Russo inicia a temporada 2018 hoje, às 20h no Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo. A apresentação,...

A Orquestra de Sopros Maestro Francisco Paulo Russo inicia a temporada 2018 hoje, às 20h no Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo. A apresentação, gratuita, traz um repertório com arranjos sinfônicos da música brasileira. O Maestro Marco Meliscki tem vasta experiência no repertório sinfônico e sob a sua direção, a Orquestra já foi premiada inúmeras vezes pela excelência do seu trabalho e qualidade musical. A Orquestra é a consolidação da centenária Corporação Musical Maestro Francisco Paulo Russo e traz em sua história muitas premiações tornando se patrimônio histórico de Araras.

SÁBADO

Teatro Estadual – Orquestra de Sopros de Araras

Dia: 17/02

Horário: 20h

Atração: Orquestra de Sopros de Araras

Ingresso: gratuito

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 17/02

Horário: 21h

Atração: Banda Tranzamusical

Local: Clube do Bancáios

Teatro Estadual – Show Agora é Sempre – Zéli Silva

Dia: 17/02

Horário: 20h

Ingresso: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia)

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

*Vendas na bilheteria do teatro somente no dia do evento

DOMINGO

Sayão – Domingo é Show

Dia 18/02

Horário: 12h

Atração: Enoque e Eliseu

Local: Sayão Futebol Clube (salão de jogos)

VEM AÍ

Sayão – Quintaneja

Dia: 22/02

Horário: 20h

Atração: Robson e Vilma

Local: Sayão Futebol Clube (salão de jogos)

Sayão – Happy Hour

Dia: 23/02

Horário: 20h

Atração: Pahalia

Local: Sayão Futebol Clube (salão de jogos)

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 24/02

Horário: 21h

Atração: Banda Definison

Local: Clube do Bancários

Sayão – Tardezinha

Dia 24/02

Horário: 18h às 23h

Atração: #Vem Sambar – Tardezinha

Local: Sayão Futebol Clube

Rotary Club Araras Sul – 1º Paella Caipira

Dia 24/02

Horário: 12h às 14h

Atração:1º Paella Caipira (arroz, costelinha de porco, bacon, linguiças, frango e outros)

Local: Salão Social Rotary Club Araras Sul (Avenida Thereza M. Michielon Pavan, 730)

Almoço Solidário – #Somos Todos Beatriz

Dia: 25/02

Horário: 12h

Atração: Almoço da campanha #Somos Todos Beatriz

Ingresso: R$ 35 (adulto), R$ 15 (7 a 10 anos) – bebidas à parte

Local: Salão São Benedito

Ginásio de Esportes – Missa com Padre Jocelir em Araras

Dia: 28/02

Horário: 19h30

Atração: Missa com Padre Jocelir em Araras

Local: Ginásio de Esportes Nelson Rüegger

Festa do Milho – Comunidade Nossa Senhora de Fátima

Dia 03 e 4/03 e 10 e 11/03

Atração: Festa do Milho, comida típica a base milho verde

Local: Comunidade Nossa Senhora de Fátima

Teatro Estadual – O Som e a Sílaba

Dia: 04/03

Horário: 19h30

Atração: Espetáculo O Som e a Sílaba, elenco: Alessandra Maestrini e Mirna Rubim

Ingresso: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

Associação Atlética Ararense – Jantar do Dia Internacional da Mulher

Dia: 08/03

Horário: 20h

Atração: Jantar em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher em prol da Casa do Idoso São Judas Tadeu, Buffet Ge&Ro e Lofty Eventos

Ingresso: R$ 75

Local: Associação Atlética Ararense (Piscina)

Teatro Estadual – Supercombo

Dia: 09/03

Horário: 20h

Atração: Supercombo – Lançamento turnê Session da Tarde

Ingresso: R$ 30 a R$ 80

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

Sesi Araras – III Festival “Eu Fiz essa Canção”

Dia: 10/03

Horário: 12h às 22h

Atração: diversas apresentações musicais

Local: Sesi Araras (Avenida Melvin Jones, 2600 – Heitor Villa Lobos)

Salão da Apae – Almoço de São José da Basílica

Dia:18/03

Horário: 12h

Local: Salão Social da Apae (informações 3541-2145)