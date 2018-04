Órgãos de Segurança apontam queda de índices de criminalidade no 1º trimestre de 2018 em Araras

Dados são do balanço do Programa São Paulo contra o Crime, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, e foram divulgados pelo comando da...

Durante reunião com imprensa e vereadores da base, realizada na Prefeitura de Araras na tarde desta segunda-feira (9), o capitão Helington Ilgges da Silva, comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Araras, anunciou que a cidade teve queda nos índices de criminalidade no trimestre de 2018, se comparado com o mesmo período do ano passado.

Segundo a Prefeitura de Araras, a informação é baseada nos indicadores da criminalidade do Programa São Paulo contra o Crime, da Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Os crimes aferidos pelo comando da PM (que impõe metas pré-estabelecidas para cada cidade) são os de roubo/furto de veículos e roubos em geral e letalidades (mortes). Segundo o capitão Ilges, Araras atingiu as metas neste primeiro trimestre.

Em 2017 Araras registrou 2 vítimas de letalidades, quando em 2018, no primeiro trimestre nenhuma. No quesito furto de veículos, o município registrou 87 no primeiro trimestre de 2017. Já no primeiro trimestre de 2018 foram 77 furtos de veículos em Araras.

Já no roubo de veículos, no ano passado foram 19 nos primeiros três meses do ano. Em 2018 foram apenas 5 roubos de veículos nos mesmos três meses.

Apesar disso os números de furtos e roubos de veículos na cidade ainda são expressivos. Em 2017 foram 106 veículos subtraídos (somando-se os roubados e furtados na cidade) nos três primeiros meses do ano. Já o período de janeiro a março de 2018 registrou redução grande em furtos e roubos de veículo, mas já somam-se 82 veículos dentre roubados e furtados no primeiro trimestre deste ano.

Ainda assim a redução foi significativa e passa dos 20%. “Gostaríamos, é claro, que esses números fossem zerados, mas isso é raro de acontecer. Temos cidades com o mesmo número de habitantes onde vemos de 18 a 25 roubos de veículos por mês. Nós, 5 em 90 dias. Isso é uma redução criminal muito significativa. Além de reduzirmos, cumprimos, de fato, a meta estabelecida pelo Estado”, comentou o capitão Ilgges, confirmando que a redução nos roubos é expressiva.

No roube em geral, apesar de números altos, houve significativa redução. Segundo os dados oficiais Araras tinha uma média histórica de 30 roubos por mês até 2016, por 12 anos consecutivos (ou seja, cerca de 90 roubos a cada três meses). A partir de 2017 o município tem registrado perto de 60 roubos em 90 dias (ou seja, cerca de 60 roubos no mesmo período de três meses).

“O balanço nos mostrou isso. De 30 roubos por mês, conseguimos baixar isso para 20. Sem dúvida é reflexo do trabalho conjunto da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Temos que fazer a nossa parte e trabalhar, para cada vez mais, diminuir o indicador criminal de Araras trazendo a sensação de segurança”, reforçou o capitão da PM.

Também participaram da coletiva com a imprensa o delegado titular de Araras, Edgar Albanez, e o secretário municipal de Segurança Pública de Araras, Marcos Buzolin Gonçalves.

“Estamos conseguindo trabalhar em conjunto com as forças de Segurança, algo inédito em Araras, envolvendo nossa Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil”, comentou o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), imputando a isso a queda nos números negativos de índices criminais de furto e roubo.