Orçamento Participativo 2017: Primeira reunião acontece na segunda-feira

Já na próxima segunda-feira (28) começam as reuniões do Orçamento Participativo – Araras. O 1º encontro será realizado na Emef Prof. Joel Job Fachini,

Já na próxima segunda-feira (28) começam as reuniões do Orçamento Participativo – Araras. O 1º encontro será realizado na Emef Prof. Joel Job Fachini, localizado na Rua Arlindo Segato, nº 150, Jardim das Nações 1, a partir das 19h30. As primeiras demandas serão dos ararenses das Regiões Sudeste e Nordeste. O anúncio da reunião foi feito somente na última sexta-feira (inclusive aos vereadores de Araras – na mesma data a Câmara tem reunião ordinária).

Segundo o cronograma, após a 1ª reunião, mais cinco estão programadas: 29 de agosto (Regiões Central e Oeste); 30 de agosto (Regiões Sudoeste e Sul); 31 de agosto (Regiões Leste I e II); 1º de setembro (Região Norte) e 4 de setembro (Regiões dos Assentamentos e Zona Rural).

Reuniões do Orçamento Participativo

• 28 de agosto (segunda-feira) – Região Sudeste/ Nordeste – 19h30

Emef Prof. Joel Job Fachini – Rua Arlindo Segato, nº 150, Jardim das Nações 1

• 29 de agosto (terça-feira) – Região Central/ Oeste – 19h30

Paço Municipal – Rua Pedro Álvarez Cabral, nº 83, Centro

• 30 de agosto (quarta-feira) – Região Sudoeste/ Sul – 19h30

Emeief Lions Clube – Rua Alan Kardec, s/nº, Vila Dona Rosa P. Zurita

• 31 de agosto (quinta-feira) – Região Leste I/ Região leste II – 19h30

CEU José Olavo Paganotti – Praça Jorge Assumpção, José Ometto 1

• 1º de setembro (sexta-feira) – Região Norte – 19h30

Emef Prof. Leonaldo Zornoff – Rua Angelo Ferro, nº 275, Jardim Alvorada

• 4 de setembro (segunda-feira) – Região Assentamentos/ Zona Rural – 19h30

Paço Municipal – Rua Pedro Álvarez Cabral, nº 83, Centro