Filiado ao PSDB quando participou das eleições de 2016, o ex-vereador Manoel Silva de Oliveira – Manezinho não tem escondido de ninguém que virou mesmo oposição ao governo Pedrinho Eliseu (PSDB). Durante a semana ele divulgou a enxurrada de pedidos feitos ao Ministério Público local questionando possíveis problemas na administração municipal. Os apontamentos e questionamentos variam – nessa semana ele questionou junto ao Ministério Público a utilização de guardas na zona azul. A irritação dele com o governo municipal teria começado bem no início da gestão Pedrinho Eliseu, quando se sentiu “excluído” do grupo que formou o governo.

Não foi o único

Outros nomes até então aparentemente alinhavados com as ideias do grupo político capitaneado por Pedrinho Eliseu também se frustraram ao não serem chamados para compor a administração municipal. Em alguns casos a irritação se deu por não terem sido nomeados para ocuparem cargos que esperavam – com salários mais significativos.

Outra Executiva?

Recentemente o PSDB de Araras contou com sutis alterações, com nova chapa do partido – agora comandado por Elcio Rodrigues (que hoje preside o TCA). Agora outro partido do mesmo grupo, o DEM (Democratas), também quer passar por reformulações. Para essa renovação do DEM local o atual presidente do Saema, Junior Franco, vai mesmo ‘tomar as rédeas’ da situação – estima-se que eleições podem ser realizadas na legenda localmente, após uma sugestão do próprio prefeito Pedrinho Eliseu. Nome forte do DEM, Claudio Armelim prefere se manter mais distante da vida política e não deve estar no grupo de forma atuante a partir de então.

Isolado?

Quem transita pelos corredores da Câmara diz que o vereador Jackson de Jesus (Pros) parece um pouco mais ‘isolado’ dos demais edis. O perfil mais combativo e responsivo do ex-secretário de Habitação teria gerado irritação junto a vereadores da base governista. Jackson até teria mais proximidade com vereadores hoje não alinhados ao governo municipal, mas se viu solitário em casos como o da votação de cidadania ararense a Nelson Marquezelli (PTB) – quando foi o único a se manifestar contra a honraria ao político. Durante a sessão de segunda-feira o vereador até ‘filosofou’ e mandou um recado aos jovens: “não negociem seus sonhos; não negociem seus princípios”. Ele ainda pontuou: “você pode fazer o seu melhor, sempre vão te atacar”. Apesar das palavras em tom misterioso, o vereador não explicou exatamente o porquê delas terem sido ditas.

Pai nosso

Ao menos na cidade de Barra Mansa/RJ ninguém será obrigado a “rezar o Pai Nosso”. Isso porque a Justiça do Rio de Janeiro determinou que o município daquele estado suspenda a ordem que obriga alunos de escolas municipais a rezar o ‘Pai Nosso’, diariamente, antes do início das aulas. A decisão é do juiz Antônio Augusto Gonçalves Balieiro Diniz, titular da 4ª Vara Cível de Barra Mansa. De acordo com o magistrado, a determinação tem que ser cumprida em 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 10 mil. Havia ordem municipal para que os alunos fossem obrigados a fazer a oração – dada pelo secretário municipal de Educação. O juiz ainda reforçou na decisão os princípios da laicidade, tolerância e liberdade religiosa para justificar a sensata medida. A decisão cairia como uma luva em diversos órgãos públicos pelo Brasil.

Encontro do Pros

Na manhã de hoje (entre 10h e 12h) o Pros de Araras realiza, na Câmara Municipal, o encontro regional do partido. O presidente estadual da legenda, Ricardo Teixeira, estará no evento, bem como lideranças estaduais e federais – além dos integrantes da legenda no município. Hoje o Pros conta com um vereador eleito em Araras – Jackson de Jesus.

Contestação judicial?

Diversas ruas de Araras, que em tese teriam a chamada “zona azul” simplesmente não contavam na última semana com qualquer sinalização de que esse tipo de cobrança é feita. Pior, há diversas reclamações pela cidade de motoristas que pararam nas vias e acabaram multados sem sequer saber anteriormente que por ali havia a zona azul. Conforme Tribuna apurou muitos deles, aliás, estão dispostos a realizarem a contestação judicial da multa, se for necessário – mas já sabem que isso deve gerar uma dor de cabeça imensa. A zona azul é necessária, mas a sinalização é primordial e deveria ter sido realizada antes de qualquer implantação. Faltou organização e bom senso mais uma vez.

Convidado

O prefeito Pedrinho Eliseu foi convidado para ser candidato a deputado estadual ou federal pelo PSDB. Lideranças dão como certa a possibilidade de Pedrinho acabar sendo deputado um dia, e ele nunca escondeu a pretensão. Há quem diga que o núcleo do partido na capital quer lançá-lo, enxergando que além de jovem, tem experiência política e ajudaria o partido na região. Mas Pedrinho, que já tem seu leque de deputados, admite que é cedo e que sua missão agora é trabalhar para ser um bom prefeito, coisa para a qual se preparou. O resto só lá para frente.

Placa nova!?

Quem passa pela Avenida Dona Renata pôde notar que a placa de obras do PAC localizada próxima ao antigo Posto Tupiniquins (no entroncamento entre as Avenidas Dona Renata e Milton Severino) foi trocada recentemente. A última instalada previa conclusão das obras para período que já se esgotou. Desta vez a nova placa “promete” que a obra do PAC em Araras deve ser finalizada no próximo ano. Será!?

Junto às araras

Alguns serviços sutis, mas com cuidado aos detalhes têm sido feitos pela Prefeitura justamente para mudar um pouco o visual da cidade. Além de ter redobrado atenção à Praça Barão – hoje, realmente muito bem cuidada – a administração municipal tem feito pequenas intervenções – como pintura no Cemitério, reparos de calçadas e principalmente reforço massivo na limpeza urbana. Há também olhares atentos com situações às vezes deixadas de lado, como o cuidado redobrado com a fonte luminosa da Praça Barão de Araras. O plano agora é reformar alguns bebedouros da região central e em alguns casos até utilizar uma cerâmica e pinturas que relembrem araras – ave que batiza o município.

TORPEDO

“Nós já tivemos no Supremo debates a propósito disso, em que se diz que alguém se submete a um trabalho estressante, exaustivo. Eu, por exemplo, eu acho que me submeto a um trabalho exaustivo, mas com prazer. Eu não acho que faço trabalho escravo”

Do Ministro Gilmar Mendes ao ser questionado sobre as novas regras do governo para fiscalizar o trabalho escravo no país