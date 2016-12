Oportunidade perdida

A Câmara Municipal aprovou na última segunda-feira (12) projeto de lei que prevê proteção aos mananciais de água do município, em especial aos que...

A Câmara Municipal aprovou na última segunda-feira (12) projeto de lei que prevê proteção aos mananciais de água do município, em especial aos que são primordiais para o abastecimento da cidade.

De autoria do Poder Executivo, o projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. Mas houve diversos questionamentos levantados durante a votação, sobre o teor de alguns artigos do documento – considerados insuficientes por alguns parlamentares.

Sem deixar de lado a relevância da cidade ter uma lei que proteja seus mananciais, mesmo que esta já esteja nascendo com algumas carências, chama a atenção o fato do projeto ter sido aprovado somente agora, nos minutos finais da atual gestão, e uma vez sancionado, começa a valer apenas para a próxima administração.

O documento é curto e cita apenas medidas que deverão ser aplicadas contra empresas, residências e demais imóveis que possam oferecer algum risco a algum manancial próximo. Ele também proíbe o despejo de efluentes em rios e ribeirões, o que apenas reforça o que já determina lei estadual e federal.

A aprovação de tal projeto acontece no cerrar da cortina do último ato de uma administração que até fez investimentos em áreas do meio ambiente, mas ainda ficou no meio do caminho por medidas que seriam mais eficazes, como a necessidade premente do reflorestamento das margens das represas – já citado em editorial da Tribuna – e ampliação da coleta seletiva do lixo e o tratamento do esgoto.

Por todos esses detalhes, a cidade não conseguiu nos últimos anos a posição do Município Verde Azul, destinado pelo governo do Estado para municípios que adotam gestão eficiente na área. Araras ainda não figura nem entre as 100 melhores.

No caso do tratamento do esgoto, a gestão atual vai repassar para a próxima administração o término da obra já licitado, e que deve solucionar definitivamente o problema. A modernização da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) tem tudo para sair do papel – o contrato com a empresa que venceu o processo de licitação já foi assinado, apesar dos entraves burocráticos que acarretaram atrasos no início das obras.

Hoje, a ETE continua a operar com menos de 20% da sua capacidade de tratamento dos efluentes produzidos na cidade, e praticamente todo o esgoto doméstico produzido é jogado in natura direto no Ribeirão das Araras, que deságua no Rio Mogi Guaçu – um dos mais importantes do Estado de São Paulo. Soma-se a isso, outro problema que surgiu recentemente nas obras do PAC, na confluência dos ribeirões das Araras e das Furnas: um emissário de esgoto foi rompido há meses e lança esgoto in natura também no Ribeirão das Furnas.

Cabe agora, esperar mais atenção da futura administração para o meio ambiente, e a sociedade cobrar investimentos que minimizem, no futuro, potenciais impactos danosos e propiciem melhor qualidade de vida para toda a população.