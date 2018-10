Ônibus bate em muro de residência no Haíse Maria

Um ônibus do TCA bateu de frente com o muro de uma residência no bairro Haise Maria em Araras na tarde desta terça-feira (2)....

Um ônibus do TCA bateu de frente com o muro de uma residência no bairro Haise Maria em Araras na tarde desta terça-feira (2). Ninguém se feriu, nas o coletivo teria colidido ainda com um automóvel, segundo informações preliminares. As primeiras informações apontam que teria perdido o controle do ônibus, que só parou na parede frontal da residência.