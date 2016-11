ONG localiza família de morador em situação de rua

Voluntários de uma ONG (Organização Não-Governamental) localizaram familiares do morador em situação de rua Gelson Gabrieli, conhecido carinhosamente pelo apelido de Barba. O reencontro...

Voluntários de uma ONG (Organização Não-Governamental) localizaram familiares do morador em situação de rua Gelson Gabrieli, conhecido carinhosamente pelo apelido de Barba. O reencontro deve acontecer na próxima segunda-feira (14) no Centro Pop (Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua) Narciso Gomes, Centro.

Barba dorme há 10 anos debaixo da marquise de uma loja que fica no cruzamento das ruas Silva Telles e Coronel Justiniano, a poucos metros do ponto de ônibus da Casa da Cultura, Praça Barão de Araras. Com o tempo, ele ficou conhecido e ganhou cuidados de munícipes e pessoas que trabalham na região central.

Sua trajetória começou a mudar há um ano depois que voluntários da ONG ASS (Associação Separados Para o Senhor) começaram a acompanhar sua rotina. Vanessa Trevisan é vice-presidente da organização – que não tem fins lucrativos – e relata como foi o primeiro contato.

“Ele ganhava refeições, lanches e até pizzas de pessoas que passavam pelo local, mas estava debilitado e não conseguia se alimentar sozinho. O primeiro contato não foi simples, mas ele é amistoso e logo aceitou receber os cuidados”, relata.

Por ser lúcido, Barba começou a contar sobre a infância e também citava nomes dos familiares – inclusive dos irmãos – e ainda dizia que era de Caxias do Sul, Estado de Rio Grande do Sul, Sul do Brasil. “Ele não tinha documento de identidade, mas pelos nomes e sobrenomes encontrei os primeiros familiares pelo Facebook”, recorda Vanessa.

A emoção de Barba ao saber da localização dos familiares foi grande, mas Vanessa disse que ele acreditou somente no dia que falou com o irmão Guilherme pelo celular. “Chorava muito de emoção e perguntava da situação de cada irmão. Depois, dizia se o irmão se lembrava dos ensinamentos dos pais para que cada um (irmão) cuidasse do outro”, detalha.

Com a localização e o desejo dos familiares para o reencontro, foi iniciada uma campanha para arrecadar dinheiro para a compra das passagens para os voos de Caxias do Sul à Campinas. “A campanha foi criada na página do Facebook, pois apesar do desejo os familiares não tinham condições financeiras. Conseguimos comprar três passagens com ajuda de pessoas comovidas com a história e um corretor de imóveis comprou mais duas”, relata.

O reencontro entre Barba e seu irmão Guilherme, que virá acompanhado da esposa, acontecerá na próxima segunda-feira (14) no Centro Pop. A família ficará apenas um dia em Araras e retorna, agora acompanhada de Barba, para a cidade de Caxias do Sul.

As passagens estão compradas, mas Vanessa disse que a ONG aceita doações de roupas para Barba e também ajuda no combustível para as duas viagens de ida e volta de Araras até o Aeroporto Viracopos, em Campinas. “Ele está sem roupas e disse que o desejo é viajar de terno. A ONG aceita ajuda de munícipes interessados na história de vida dele”, finaliza. Informações pelo telefone 19 99632-4531.

ONG desenvolve trabalhos com moradores de ruas e famílias vulneráveis

Criada em novembro de 2013 por um grupo de fiéis da igreja Mananciais das Águas, a ASS (Associação Separados Para o Senhor) não tem fins lucrativos e tem como missão levar autoestima para pessoas ou famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e moradores em situação de rua.

Ela é presidida pela pastora da igreja Mananciais das Águas, Cenira de Moraes, e tem como vice-presidente a corretora de imóveis Vanessa Trevisan, que destina parte da sua rotina diária para ajudar ao próxima na companhia de outras 20 pessoas voluntárias.

“Nosso primeiro trabalho foi com moradores de um assentamento que fica em Cordeirópolis e depois iniciamos aulas de graça de artesanato para senhoras que residem na região do Parque das Árvores e Jardim Alvorada, zona norte. Há um ano surgiu a oportunidade para auxiliar os moradores de rua”, explica Vanessa. A ONG trabalha em parceria com o Centro Pop, que atende pessoas em situação de rua.

Vanessa informa que a organização funciona apenas como ajuda de voluntários e donativos e, para participar, não existe a necessidade de ligação com a igreja. Além dos projetos citados, há ainda outro desenvolvido com crianças que moram nos assentamentos de Araras.