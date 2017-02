Onde vou? Depois de uma eleição acirrada para a escolha da nova Mesa da Câmara, aos poucos os 11 eleitos vão se acertando sobre...

Onde vou?

Depois de uma eleição acirrada para a escolha da nova Mesa da Câmara, aos poucos os 11 eleitos vão se acertando sobre o comportamento político perante o Executivo. A vitória do situacionista Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) como presidente da Câmara foi apertada, com 6 votos favoráveis e 5 contra. Assim, a lógica seria, então, a possibilidade do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) contar com uma maioria simples no Legislativo, com os seis vereadores que votaram a favor de seu pai como presidente. Na realidade, o cenário pode mudar a todo e qualquer momento…

Situação

Os seis vereadores que votaram em Pedro para presidente da Câmara foram: Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), Eduardo Elias Dias – Du (PHS), Anete Casagrande (PSDB), Carlos Jacovetti (Rede), José Roberto Apolari (PTB) e Jackson de Jesus (PROS). No momento seriam esses que dariam sustentação política a Pedrinho na Câmara. Porém, é quase certo que outros vereadores poderão ainda fazer parte da base aliada. Sendo amigo do dono da bola, é sempre mais fácil participar do jogo.

Oposição

Um cenário bastante claro aponta o vereador Francisco Nucci Neto (PMDB) como integrante do grupo da oposição a Pedrinho na Câmara, mas poderá ganhar o reforço de pelo menos outros dois vereadores: Marcelo de Oliveira (PRB) e Romildo Borelli – Baiano (PSD). Marcelo tem um perfil mais conciliador e poderia até integrar a base aliada do governo na Câmara, mas como foi um adversário duro na disputa pela presidência, no dia 1º de janeiro, ele poderia manter a posição de não se aliar ao grupo de Pedrinho e permanecer como oposição. Baiano também já deixou claro desde o início que não votaria no grupo de Pedrinho, e parece ser o único vereador representante do grupo de Paulinho/Maretto na Câmara.

Centrão

Apesar de a Câmara Municipal de Araras ter apenas 11 vereadores, há uma possibilidade de que alguns deles se comportem politicamente de forma independente. São os casos das duas mulheres da igreja Quadrangular, Regina Corrochel (PTB) e Deise Olimpio (PSC). O vereador Marcelo também é um forte candidato que poderia integrar esse grupo do centrão. Portanto, o jeito é aguardar o andamento das sessões da Câmara para analisar o comportamento político de cada um.

Presidências das comissões

Além de definir as Comissões Permanentes, outro ponto importante sobre para onde elas irão pender são seus presidentes. Na Comissão de Justiça e Redação, José Roberto Apolari (PTB) é tido como favorito para presidi-la. Na Comissão de Finanças e Orçamento, a presidência deve ficar com Carlos Jacovetti (Rede). Já a última comissão, que envolve as áreas de Saúde, Educação e Obras, ao que tudo indica, a presidência deve ficar entre Francisco Nucci Neto (PMDB) e Regina Corrochel (PTB). Regimentalmente, o presidente da Câmara não pode participar de nenhuma comissão, e outro vereador tem que abrir mão, devido a falta de vagas nas três comissões. Geralmente essa “deixa” é espontânea ou o vereador é “tirado” pelo presidente. Neste ano, Pedro Eliseu é quem teria preferido não indicar Marcelo de Oliveira (PRB) para nenhuma comissão.

Reencontro

Dois antigos adversários políticos se encontraram justamente no dia do aniversário de ambos. O ex-prefeito Luiz Carlos Meneghetti (PPS) e o ex-vereador Breno Cortella (PDT) fazem aniversário no mesmo dia, 24 de janeiro. O encontro aconteceu no velório municipal. Parabenizaram-se mutuamente e conversaram de forma amistosa. Breno encerrou o mandato de vereador em dezembro e agora segue como advogado em escritório próprio. Meneghetti não disputou novas eleições desde quando deixou o cargo de prefeito em 2008, mas acompanha o cenário político e atua em empresa de terceirização de serviços com seus filhos.

Ringue social

A rede social Facebook virou ringue para troca de farpas entre o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e a educadora Danielle Conte. Em postagens com indiretas sem citar nomes, ambos se alfinetam. Pedrinho se referiria supostamente a Dani, como alguém que vem fazendo “veneno” por ter se sentido preterida ao cargo de secretária de Educação (já que ele escolheu Mariana Moura), e diz ainda em uma de suas postagens que ela “demonstra que não tinha mesmo qualquer condição de sê-lo, ante o destempero com que se mostra nos mais elementares embates”. Ela, em postagem que daria a entender ser para ele, o chama de imaturo e diz que “muitas vezes quando nos atingem a melhor resposta é não responder, afinal quando é uma injustiça, muitos amigos se levantam para fazer nossa defesa. Então pensamos, como é bom ter trilhado o caminho do trabalho, do estudo, da seriedade e da honestidade”, comenta na publicação do Facebook. Dani foi candidata a vereadora pelo PSDB de Pedrinho em 2016, obteve 424 votos e, no fim de dezembro, quando Pedrinho conseguiu liminar para ser empossado prefeito, ele chegou a sentar com Dani para negociar sua contratação como secretária da Educação, o que não ocorreu oficialmente.

Transmissão ao vivo

A vereadora Regina Corrochel (PTB) tem utilizado com muita frequência a tecnologia das redes sociais para se comunicar com a cidade. Na última semana, ela entrou ao vivo no Facebook para tentar apaziguar a polêmica em relação as mudanças de horário da saída das creches, bem como toda problemática envolvendo a possível tentativa do governo em tirar os professores do período da tarde das creches, isso no caso das crianças que ficam em tempo integral. O vídeo de Regina atingiu cerca de quatro mil pessoas e mostrou muita interatividade em tempo real.

Exonerada

Repercutiu bastante no meio político esta semana, a atitude do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) em exonerar a assessora da Secretaria de Administração, Nayara Fontanari. Nayara foi contratada no início deste ano para a função, indicada ao cargo através do vínculo com a vereadora Anete Casagrande (PSDB) e o secretário de Administração, Bruno Roza, já que, segundo a lista de filiação do PSDB de Araras, ela consta do quadro de filiados do partido desde setembro de 2015. Ela também é sobrinha do ex-vereador Irineu Maretto (PSD), e a demissão teria sido motivada por Pedrinho não ter se identificado com algumas situações administrativas na pasta. Mas no meio político, a justificativa teria sido esse vínculo familiar entre a funcionária e o ex-vereador.

Na Justiça

Não é de se duvidar que o caso zona azul ainda se arraste por mais um tempo na Justiça. Se a própria Hora Park questionou o edital anterior, sendo ela a favorita para continuar administrando o serviço, imagina agora que o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) resolveu mudar o sistema, abrindo licitação para outro tipo de gerenciamento… A nova zona azul tem previsão de entrar em operação em até 90 dias, desde que ninguém questione a ação do município na Justiça.

TORPEDO

“O gasto é alto por conta da distância de cerca de 25 km do rio até a ETA (Estação de Tratamento de Água). Atualmente, nós só ligamos uma vez por semana, no máximo, para manutenção e para garantir o bom funcionamento das bombas em caso de necessidade. Esperamos economizar, pelo menos, 70% do que a autarquia estava gastando em energia, valor que acreditamos que possa ser utilizado para melhorar outros serviços”.

Do diretor de Coordenadoria de Captação, Tratamento e Distribuição de Água do Saema, Wagner Bergamin, sobre a suspensão da captação de água do Rio Mogi Guaçu