Onde vamos parar?

Editorial 11 de outubro de 2016 Tribuna do Povo

É uma constatação que a sociedade brasileira vem em uma derrocada de valores e princípios éticos e morais. Vivemos a era dos escândalos e da corrupção, achegos e violência desenfreada. Entretanto, ainda é de causar espanto nos vermos diante da necessidade de instalação de um sistema de monitoramento de segurança, com câmeras para evitar a ação de bandidos dentro de uma igreja. Pois é: a Basílica Nossa Senhora do Patrocínio de Araras lançou mão de tal recurso, para evitar os furtos.

Minha Nossa Senhora! Uma das últimas instituições, que ainda acreditava-se protegida pela tal “ética dos bandidos”, também é vítima do abandono de princípios e valores éticos de sua sociedade. Agora, a instituição de fé e bondade ararense conta com 12 câmeras de alta tecnologia, que filmam 24 horas por dia a igreja, além da casa paroquial e a secretaria. E o que torna inevitável o questionamento: onde nós vamos parar?

O ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato Nalini, certa vez disse em uma de suas entrevistas à TV Cultura, que a sociedade brasileira vive “um eclipse de valores”. Esta certamente é a frase que melhor justifica a ação de bandidos dentro de uma igreja.

Se não fosse pelo enfraquecimento dos princípios morais na sociedade brasileira, certamente não teríamos que chegar ao ponto de sermos obrigados a exercer a fé dentro de um reality show. Seria cômico, se não fosse trágico. Vermo-nos diante de um BBB – Big Brother da Basílica –, exclusivamente ararense.

O que aconteceu com o mundo, em que os valores eram passados de geração para geração? O que aconteceu com as nossas novas gerações? Claro que não é possível generalizar, mas fatos assim causam descrença.

A sociedade está sucumbindo à inversão dos valores, onde o certo e o errado se confundem, onde as pessoas desenvolveram a capacidade de aceitar o errado como certo, ou simplesmente se omitir a perceber isso e a reagir diante de tais fatos.

É hora de motim, da não aceitação de comportamentos deturpados que não vêm para favorecer em nada para um mundo melhor. É hora da cobrança e também, como sociedade formadora de cidadãos de bem, de nos mirarmos em não mais procurar deixar um mundo melhor para os seres humanos, mas sim, nos esforçar para deixar seres humanos melhores para o mundo.

É preciso reflexão e fazer o mea-culpa, e assumirmos que se não houver uma reapropriação de valores e do comportamento pelos habitantes desta cidade – e de tantas outras também –, as conseqüências negativas destas inversões serão desastrosas e inevitáveis.

Também é imprescindível repensar e frear o consumismo selvagem que estimula o crime. Basta de tudo! Basta de se pautar pelo lucro e pelo desejo desordenado de beneficiar-se em tudo, e simplesmente fechar os olhos… Basta!