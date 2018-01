Olimpíada Estudantil e campeonato de futebol de base voltam em 2018

Os estudantes das escolas públicas e privadas de Araras poderão participar neste ano da Olimpíada Estudantil, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte. A competição...

Os estudantes das escolas públicas e privadas de Araras poderão participar neste ano da Olimpíada Estudantil, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte. A competição deixou de ser organizada nos últimos anos, mas será retomada em 2018, com início previsto para agosto.

A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Esporte, Douglas Marcucci, durante esta semana. Além da Olimpíada Estudantil, outras novidades estão no calendário esportivo da Secretaria, como o retorno dos campeonatos de futebol das categorias de base, até para a categoria sub-5, novidade na cidade.

Outra novidade é a realização dos campeonatos de futebol e futsal da 2ª e 3ª divisões em datas separadas da 1ª divisão (1º semestre e 2º semestre). O que será inédito no ano no meio esportivo da Secretaria serão o Torneio Esportivo Adaptado, Etapa Kalangas de Mountain Bike, Etapa da Super Liga de Damas, Circuito Paulista de Jogo de Damas e a Corrida do Baton, em outubro, só para mulheres (veja calendário abaixo).

Além do calendário de eventos, a Secretaria de Esporte ainda atende cerca de 2000 crianças e jovens nas suas escolinhas esportivas, e mais as equipes de competições que disputam os torneios regionais e estaduais.

Jogos Regionais em Santa Bárbara

A cidade de Santa Bárbara D’Oeste foi oficializada como sede dos Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva neste ano. Araras também pleiteava ser sede, mas Santa Bárbara foi a escolhida por estar comemorando 200 anos de fundação. Araras também mostrou interesse em sediar os Jori (Jogos Regionais do Idoso) neste ano, mas a cidade escolhida foi Limeira.

Mesmo assim, Araras ainda tem interesse em ser sede das mesmas competições, provavelmente para 2019.

Cronograma da Secretaria de Esporte em 2018

Fevereiro

Início do Campeonato de Futebol Master (45 anos)

2º Torneio Municipal de Jogos de Damas

Basquete 3×3

Março

Jori (Jogos Regionais do Idoso) em Limeira – de 13 a 18

Corrida 24 de Março

Início do Amador de Futebol da 2ª e 3ª Divisões

Final Estadual do Jori em Praia Grande – 27/03 a 01/04

Abril

Início do Campeonato de Futebol de Base (Sub-5 até Sub-15)

Início do Campeonato de Futsal da 1ª Divisão

3ª Etapa Super Liga de Damas – 64 casas

Fase Regional dos Jogos Abertos da Juventude – de 1 a 27

Maio

Início do Campeonato de Futebol Veterano (40 anos)

Torneio de Futebol de Areia

Torneio Esportivo Adaptado

2ª Etapa Kalangas Mountain Bike

Junho

Circuito Paulista de Jogo de Damas

Julho

Participação nos Jogos Regionais de Santa Bárbara – de 17 a 29

Agosto

Início da Olimpíada Estudantil

Início do Campeonato de Futebol 1ª Divisão

1º Passeio Ciclístico (Dia Municipal do Ciclista)

Setembro

Início do Campeonato de Futsal 2ª e 3ª Divisões

Corrida da Independência

2ª Etapa da Super Liga de Damas – 100 casas

Início da Copa Ouro de Futebol de Base (Sub-5 até Sub-15)

Outubro

Corrida do Baton

Novembro

Participação nos Jogos Abertos do Interior

Festival de Ginástica Rítmica

Torneios das Escolinhas

Dezembro

Festival de Basquetebol

2ª Corridinha Kids