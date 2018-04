Oficializados termos de acordo e compromisso para que sete empresas invistam em Araras

Representantes de sete empresas se reuniram na Prefeitura na tarde de terça-feira (17) para assinatura dos Termos de Acordos e Compromissos de Doação de...

Representantes de sete empresas se reuniram na Prefeitura na tarde de terça-feira (17) para assinatura dos Termos de Acordos e Compromissos de Doação de áreas cedidas pela Prefeitura para que as empresas expandam seus negócios. São seis empresas da própria cidade de Araras e uma de Cordeirópolis; todas receberão lotes industriais para expandirem seus negócios, mas terão que cumprir o compromisso de investimentos e geração de novos empregos.

Esta etapa é a oficialização da liberação de lotes industriais para empresários que estão se comprometendo em investir e gerar novos empregos. A cessão dos locais já era vislumbrada desde o ano passado, quando o prefeito Pedrinho Eliseu enviou um projeto de lei na Câmara Municipal para desafetar várias áreas dos Distritos Industriais II, III e IV. Na prática, eram áreas institucionais sem nenhuma finalidade, que agora poderão ser utilizadas como lotes industriais.

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, “vários empresários demonstraram interesse em investir na cidade” e foram escolhidas empresas que desejam expandir seus negócios. Na próxima etapa, a Secretaria de Desenvolvimento vai oficializar acordos com mais de 20 outras empresas, de Araras e de outros municípios.

“Nossa empresa tem a matriz no Paraná, e o pessoal de lá não acreditava muito nessa história de conseguir uma área em Araras. Eu disse a eles que era tudo transparente, ninguém da Prefeitura de Araras pediu nada a mais do que está inserido no contrato que assumimos”, comentou o empresário Ederson Campagnoli, da empresa Grycamp Transportes, que trabalha com o transporte de combustíveis.

A expectativa da Prefeitura é que essas empresas já gerem novos empregos de imediato na construção de seus galpões, e em breve novos postos de trabalho vão surgir em suas respectivas atuações industriais.

No encontro desta terça-feira estiveram presentes o prefeito Pedrinho Eliseu, representantes das sete empresas, secretários municipais e os presidentes do Conselho Deliberativo do Profima (Edson Luzetti) e do Conselho Representativo do Profima (João Zangrandi Neto).

Empresas beneficiadas nesta 1ª etapa

• Grycamp Transportes Ltda

• CA3M Engenharia e Instalações Industriais

• JABN Papéis e Bobinas Ltda

• IBI Agentes Biológicos Ltda ME

• Metalúrgica Torsol Ltda

• Varitus Brasil Eireli

• F&F Mendes Ltda ME