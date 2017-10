Óculos de sol: saiba a importância desse acessório indispensável à saúde

Muito mais que um acessório fashion, os óculos de sol são indispensáveis para a proteção dos olhos nos dias ensolarados, que possuem mais incidência...

Muito mais que um acessório fashion, os óculos de sol são indispensáveis para a proteção dos olhos nos dias ensolarados, que possuem mais incidência dos raios ultra violetas que provocam diversas lesões oculares a curto e longo prazo. Para a escolha certa na hora da compra são necessários alguns cuidados que garantem maior eficiência do acessório.

Segundo especialistas, pior que deixar de lado é usar os piratas, que não protegem e ainda oferecem vários riscos à saúde ocular por não possuírem a proteção necessária contra os raios UV do sol e podem provocar algumas agressões nas córneas, conjuntiva, esclera, cristalino, retina ou pálpebras.

O técnico em ótica Fernando Fernandes, da Ótica Baretto, explica que, quando uma pessoa usa óculos de sol, a pupila se dilata naturalmente porque o organismo entende que está em um ambiente escuro, ou seja, usar o inadequado é mais prejudicial à visão do que não usar nenhum. “Com a lente escura a cristalina da pessoa entende que está protegida e não se preserva”.

A curto prazo, os raios podem provocar conjuntivite ou fotoqueratite (frequente quando a exposição se associa a vento frio), mas estas lesões são geralmente temporárias e menos preocupantes do que os danos causados por uma exposição crônica aos raios UV.

Qual lente devo usar?

Para pessoas míopes e hipermetropes são indicadas as de cor âmbar e marrom, que protegem contra a luz azul do sol, que pode favorecer o surgimento de catarata.

Já para quem está na terceira idade são ideais as lentes mais castanhas, cinzas e verdes, isso devido a perda, em maior ou menor grau, da capacidade de contraste da visão.

Quem possui astigmatismo e hipermetropia deve dar preferência as lentes cinzas, porque elas reduzem o brilho, sem alterar as cores naturais, podendo ser usadas sob luz solar intensa.

Prazo de validade

Especialistas afirmam que bons óculos de sol não têm data de validade, enquanto são cuidados de forma adequada eles poderão durar muito anos. Porém, pesquisas apontam que deve ser trocado há cada dois anos, pois as lentes perdem a capacidade de proteção.

O empresário Everton Rogério Camara, proprietário da Ótica Viena, ressalta que o calor excessivo pode estragar o acessório. “Sempre que a pessoa não estiver usando ele deve estar guardado no estojo. A água também danifica o óculos, portanto não deve ser usado quando entrar na piscina ou mar”.

A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) exige que o acessório possua lentes que filtrem os raios ultravioletas, protegendo por, no mínimo, 50 horas; lente com bom desempenho no espalhamento da luz (sem comprometer a nitidez).

Qual o melhor modelo para meu rosto?

Esteticamente, os óculos devem se adequar ao formato do rosto, acompanhando o arqueado das sobrancelhas, porém a pessoa pode usar um modelo que tenha gostado mais. No caso dos esportistas, o mais indicado é que se escolha o tipo curvo nas laterais, que protege mais contra a entrada de radiação UV.

De acordo com o site Eótica, em hipótese alguma o acessório pode se mover quando a pessoa sorrir e às sobrancelhas podem até ficar escondidas pela armação, mas nunca brigar com elas para que haja uma harmonia.

O rosto arredondado tem poucos ângulos definidos e faz com que a testa e o queixo fiquem arredondados. Portanto, para equilibrar o visual, é bom evitar óculos redondos e largos, pode optar pelas armações mais angulares. O modelo aviador é uma ótima opção para quem tem este formato, pois ajuda a afinar os traços.

Pessoas com o rosto mais quadrados tem testa e o queixo largos e o contorno da bochecha até o maxilar são quase retos. Os melhores óculos são aqueles que têm a mesma largura do rosto e com formas retangulares. O modelo “gatinho” confere uma boa harmonia.

Para os triangulares, que possuem a parte do maxilar mais larga que a testa e o queixo mais fino e pontudo e, por isso, dá a impressão de que a parte de baixo é mais evidente do que a de cima. são indicadas às armações redondas, estreitas e ovais.

O site Eótica ressalta ainda que rosto oval é o tipo mais democrático na hora da escolha dos óculos, pois ficam bem com quase qualquer modelo e armação.

