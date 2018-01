Obra do PAC vai pular ponte e prosseguir com canalização do ribeirão

As obras de Macrodrenagem Urbana de Araras pararam antes do Natal e a empreiteira Tecla retomou os serviços nesta terça-feira (2), mas as máquinas...

As obras de Macrodrenagem Urbana de Araras pararam antes do Natal e a empreiteira Tecla retomou os serviços nesta terça-feira (2), mas as máquinas pesadas devem trabalhar somente a partir desta quarta (3). O foco da equipe neste início de ano deve ser a continuidade da canalização do Ribeirão das Furnas, rio acima, a partir das duas pontes do Curtume Graziano (em frente ao Savegnago). Desta forma, uma das pontes que será demolida ainda ficará como está neste momento, aguardando o agendamento para sua demolição e consequente construção de uma nova. Neste primeiro dia do ano, uma equipe da Tecla trabalhou na montagem das caixas de concreto da mureta que está sendo construída sobre as aduelas de canalização, no trecho entre o Curtume Graziano e o Supermercado Walmart. Essa mureta mais alta não será será instalada em toda a extensão da canalização, e sim apenas em alguns trechos onde a calçada ficou muito próxima do leito do ribeirão. A mureta vai servir para elevar a parte a ser aterrada, dando mais segurança aos pedestres.