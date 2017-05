Obra para modernizar ETE aguarda verba da Caixa

Cinco meses após assinatura do contrato com empresa responsável pela modernização da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) no Parque Tiradentes, zona leste, o...

Cinco meses após assinatura do contrato com empresa responsável pela modernização da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) no Parque Tiradentes, zona leste, o Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras) aguarda liberação da verba da Caixa para emitir ordem de serviço. Hoje a cidade joga in natura 100% do esgoto produzido para o Ribeirão das Araras, que desagua no Rio Mogi Guaçu.

O contrato com a Sanex Soluções Eirele Ltda de Sorocaba/SP, vencedora do processo de licitação, foi assinado em 9 de dezembro de 2016 e a obra deveria ter começado em janeiro deste ano, conforme informado na época, com conclusão prevista no período de um ano. Passados cinco meses, o projeto segue no papel e o tratamento do esgoto estagnado.

Rubens Franco Júnior, presidente do Saema, confirma a situação e informa que a cidade não trata o esgoto desde meados de 2015. “Os três reatores que existem na ETE não funcionam e todo o esgoto é jogado diretamente e sem tratamento no Ribeirão das Araras”, disse.

Franco reconhece que a situação é delicada, mas pondera que a atual administração “corre contra o tempo” para que a obra seja iniciada e o tratamento do esgoto iniciado. “A preocupação é grande e nossa meta é resolver a situação, não estamos parados”, afirma.

Saema aguarda Caixa aprovar projeto

O contrato com a Sanex assinado em 2016 prevê a implantação de 70 reatores com cinco metros cada e um será interligado ao outro. No ano passado, proprietários da empresa estiveram em Araras para explicar a tecnologia que será implantada.

Os reatores terão tecnologia UASB e são fabricados em fibra de vidro. Eles não precisam ser aterrados como os atuais, instalados na década de 1990, e que estão parados. Os reatores são parecidos com grandes tambores que ficarão expostos e tecnologia semelhante é usada pela Sabesp, responsável pelo tratamento da Grande São Paulo.

Mas para que a obra comece, o Saema depende da autorização do projeto que está na Caixa para emitir a ordem de serviço. “O projeto apresentado no ano passado continua o mesmo e a atual gestão não mexeu. O que ocorre é dependência da Caixa para aprovação, mas se passaram cinco meses e ainda não saiu”, explica Franco.

Ele salienta que a autarquia responde a todos os questionamentos do projeto que são feitos pela Caixa. “Estamos cobrando a Caixa para que o processo seja mais rápido e respondemos todas as dúvidas que ela encaminha”, disse.

No geral, os questionamentos feitos pela Caixa são comuns e muitos relacionados à área técnica, além de pequenas divergências que são encontradas. “São pequenas adequações, mas já está indo para o quinto mês”, ressalta Franco. Quando aprovado, de imediato o Saema emitirá a ordem de serviço para que a Sanex inicie as obras com custo de R$ 11.279.031,43. Finalizado, o tratamento do esgoto será de até 60% do total produzido pela cidade.