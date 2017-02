Obra entregue há seis meses é destruída pelas chuvas

Obra para conter avanço de uma voçoroca e que foi entregue em julho de 2016 foi completamente destruída pela enxurrada das chuvas que caíram...

Obra para conter avanço de uma voçoroca e que foi entregue em julho de 2016 foi completamente destruída pela enxurrada das chuvas que caíram nas últimas semanas. Para piorar a situação, a erosão engoliu a calçada e ameaça destruir trecho da Rua Antonia Maria Milanello, Bosque de Versalles.

A erosão destrói aos poucos a APP (Área de Preservação Ambiental) que divide os bairros Chácaras Maria Rosa e Bosque de Versalles, zona sul. O problema é velho conhecido dos moradores do Versalles, que são os que mais sofrem com os efeitos provocados com a chuva.

A erosão teria começado ainda em 2003 e piorou com o passar dos anos. Porém, a partir de 2014 a situação ficou ainda pior, principalmente depois que novos bairros surgiram na parte mais alta da zona sul como o Jardim Bela Vista e o Jardim Planalto.

“Eu moro há 31 anos no Versalles e me recordo que era possível atravessar de uma margem para a outra, pois antes era apenas uma nascente de água. Com o passar dos anos, a nascente se transformou em córrego e quando chove vira um rio. A enxurrada desce com força da parte mais alta e destrói as margens”, disse Isabel Cristina Rodrigues.

Em 2015, os moradores denunciaram que a erosão aumentou rapidamente e ameaçava destruir a única passarela que interliga os dois bairros. Depois de sucessivas reclamações, em 2016 a Prefeitura – sob gestão do ex-prefeito Nelson Brambilla (PT) – iniciou obra no local para conter a voçoroca, mas foi considerada apenas como “emergencial”.

Feita pela empresa Oliveira & Dias – vencedora do processo de licitação – o gasto com a obra foi de R$ 120 mil, conforme divulgado na época pela Prefeitura. Taludes foram implantados nas duas margens por onde passa a nascente de água para conter a ação da voçoroca e também foi construído um rachão – espécie de muro de arrimo. Gramado e vegetação foram recompostas e o trabalho foi entregue em julho do mesmo ano.

Porém, os moradores alertaram na época que a obra seria levada pela enxurrada da primeira chuva forte que caísse na cidade. Em agosto, um temporal atingiu a cidade e parte da estrutura foi levada pelas águas, conforme noticiado pela Tribuna no dia 23 daquele mês.

Ainda de acordo com os moradores, nada de eficaz foi feito no local e as chuvas fortes das últimas semanas levaram o restaram dos taludes de pedras e do rachão, além de arrastar tubulação e aumentar o tamanho da voçoroca. Se não bastasse, a força da enxurrada derrubou árvores e também engoliu a calçada e agora ameaça também destruir a Rua Antonia Maria Milanello.

Para piorar a situação, o grande buraco aberto pela erosão fica a poucos metros do ponto de ônibus de número 342 do TCA (Transportes Coletivos de Araras). Engenheiros da Prefeitura estiveram no local para medir as conseqüências durante a semana.

Para evitar que pessoas caiam no buraco, cavaletes de sinalização foram fixados pelo Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), assim como faixas de isolamento. Agora, os moradores aguardam solução definitiva para o problema. “Há anos nós alertamos que a erosão aumenta e a obra não durou nem um ano. A rua vai ser engolida, é questão de tempo”, disse Isabel.

Defesa Civil alerta para perigo de desabamento

Na tarde de ontem (3), a Defesa Civil esteve no local para avaliar a situação e alerta que existe o risco de novos desabamentos provocados pela erosão, caso uma chuva forte atinja o município nas próximas horas.

O diretor da Defesa Civil, Marcus Vinicius Cabral, esteve no local acompanhado de outro agente, Júnior Mariano, e ambos avaliaram a situação. Cabral ressalta que o local foi devidamente isolado com cavaletes e fitas e pede para que a população não passe ao lado da erosão.

Para Tribuna, salienta novamente sobre o perigo da rua desabar no trecho e disse que a Secretaria Municipal de Obras será acionada, assim como o Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras), responsável pela tubulação.