Obra do PAC do esgoto é alterada na Dona Renata

Traçado que estava previsto em projeto para instalação da tubulação que visa tratar 100% do esgoto foi alterado por motivos técnicos. A informação foi confirmada pelo Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras), que esclarece que não vai afetar o custo da obra.

A autarquia explica que a alteração se deve à peculiaridade que foi encontrada no solo pela empresa Baseplan Construtora Ltda., vencedora do processo de licitação, no trecho da Avenida Dona Renata (Marginal) entre a ponte da concessionária Honda/Aversa e a Avenida Fábio da Silva Prado (cruzamento da Delegacia).

Inicialmente, o projeto previa que a tubulação seria instalada no subsolo do canto direito da Avenida Dona Renata, na área do asfalto, mas precisou ser alterado por motivos técnicos. O Saema explica que a alteração do traçado ocorreu durante encontro de problemas nas escavações.

“Foram encontrados embasamento de subleito composto de rochas de grandes diâmetros e, ao remover estas rochas para alcance da cota de trabalho, as laterais da vala tornaram-se instáveis, vindo a colapso, comprometendo uma área de grande extensão”, explica nota do Saema.

Em resumo, Tribuna apurou que o trecho citado foi asfaltado na década de 1990 e, na época, a Prefeitura precisou instalar rachões e rochas para estabilizar o solo, pois era arenoso e brejo – instável. Para passar o asfalto e garantir estabilidade, foi preciso assentar as rochas.

Por esse motivo, na hora em curso foi considerada perda da qualidade do subleito e a instalação da tubulação do esgoto foi alterada. “Frente a esta situação e considerando a perda da qualidade do subleito, que não retornará às condições originais, foi avaliada a alteração do traçado, saindo do leito carroçável para a calçada de pedestres, no lado esquerdo do Ribeirão das Araras”, detalha nota.

No mesmo documento, a autarquia explica ainda que foi estudada a possibilidade para instalar a tubulação na calçada da direita do asfalto, também no sentido da avenida para a Delegacia (calçada do Samantha), mas a medida se mostrou inviável. “A outra calçada já está comprometida com postes e rede elétrica”, informa o Saema.

Pela inviabilidade, o Saema consultou a Cetesb (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), ligada à Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, além da Caixa Econômica Federal, responsável pelo financiamento da obra feito pelo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). “Ambas não apresentaram quaisquer objeções e, então, deu-se andamento nos serviços da obra pela calçada (Ribeirão)”, continua nota.

Com a alteração, o asfalto da avenida não precisou ser rasgado, mas a calçada para pedestres que fica na margem do Ribeirão das Araras, sim. Questionado se a alteração afetará o custo da obra – para mais ou para menos – o Saema esclarece que “não afeta o custo e a empresa (Baseplan) será responsável pelo custo para refazer a calçada”.

Já sobre o prazo, a alteração do traçado pode reduzir o tempo da obra. Na tarde de ontem (20), as equipes da empresa trabalhavam já no cruzamento da Delegacia. Já sobre a interdição do trecho da avenida a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil informa que segue o cronograma encaminhado pelo Saema.

Ainda na tarde de ontem, uma faixa de rolamento da Avenida Fábio Prado foi interditada para o trânsito, pois a instalação da tubulação foi realizada no subsolo do asfalto da avenida.

Trecho atual em obras vai interligar tubulações

O atual trecho em obras consta no projeto para tratar 100% do esgoto, feito por meio do Pac (Plano de Aceleração do Crescimento). Em 2016, o Saema dividiu o projeto em duas frentes, sendo uma para obras da instalação da tubulação e construção de uma estação elevatória e outra para modernização da ETE (Estação de Tratamento do Esgoto), no Parque Tiradentes, zona leste.

Atualmente, está em processo a instalação da tubulação e o trecho tem total de 780 metros de comprimento e vai interligar a tubulação projetada para coletar o esgoto dos bairros da zona norte – já instalada – com outra que também já está concluída e que fica no subsolo da Avenida Oswaldo Menegasso.

A primeira fase da obra teve início pelo bairro Haíse Maria, zona norte, e seguiu até altura do Residencial Santa Mônica, que fica na Estrada Municipal Fábio da Silva Prado (Cascata). No local foi construída a EEEB Norte (Estação Elevatória de Esgoto Bruto Norte). Quando concluído, o trajeto da tubulação vai coletar esgoto da zona norte e encaminhar para a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) no Parque Tiradentes, zona leste.