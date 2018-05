Obra da Escola do Campo de Araras segue “enroscada”; empresa alega que falta dinheiro

A construção da Emef Ivan Inácio de Oliveira Zurita, popularmente chamada de Escola do Campo, que fica no bairro rural de...

A construção da Emef Ivan Inácio de Oliveira Zurita, popularmente chamada de Escola do Campo, que fica no bairro rural de Elihu Root, segue “enroscada” mesmo após quatro anos de seu início e apesar do contrato ter recebido nada menos do que oito aditivos.

O travamento da obra prejudica os alunos, mais de 200, que em geral vivem na zona rural e, ao invés de contarem com uma unidade de ensino próxima de sítios e fazendas da região, estão, há anos, acolhidos provisoriamente na Emeief (Escola Municipal de Ensino Infantil Especial) Ettore Zuntini, na zona urbana de Araras.

Os problemas com a construção, que começou em 2014 e também abrange aproveitamentos da antiga estrutura da escola que havia no local, começaram ainda na gestão do ex-prefeito Nelson Dimas Brambilla (hoje no PSB).

Aditivos de valor e prazo foram celebrados na época, o que não evitou novas paralisações. O mato cresceu e até mesmo furtos de materiais foram registrados no canteiro de obras.

Para apurar as responsabilidades a Prefeitura instaurou, ainda na época, o Processo Administrativo 3.933/2014 e foram necessárias gestões junto ao Governo Federal para que a verba inicial de mais de R$ 3 milhões, do FDE (Fundo de Desenvolvimento da Educação) não fosse perdida.

Em resposta à Tribuna nesta semana, a empresa alegou que o grande problema é que todo o valor de repasse federal já foi utilizado na obra, e que nesse momento não resta mais nada na conta bancária aberta para custear a obra. Como o volume de repasse federal foi reduzido, a empresa também reduziu o ritmo de trabalho e tentava obter prorrogação de prazo contratual, o que teria sido negado pela administração municipal.

Retomada em 2017

Já em setembro de 2017, a Prefeitura noticiava a retomada dos trabalhos. No começo deste ano, a divulgação oficial da administração era de que 60% das obras estavam concluídas.

Conforme o comunicado de março deste ano, os próximos passos seria a execução da “cobertura e revestimento de gesso em dois blocos, colocação de algumas esquadrias, execução da cobertura da quadra, acabamento, piso cerâmico, azulejos, vasos sanitários, instalações hidráulicas e elétricas, piso do estacionamento, portões da entrada, gradil da fachada, entre outros”.

A previsão, naquele momento, era de que a obra fosse concluída até o final deste mês de maio.

Tentativa de rescisão

Esta semana, a Prefeitura publicou no Diário Oficial do Estado um termo onde considera que a empresa contratada para a obra, a Marques Engenharia e Construções Ltda., de Limeira, foi “devidamente notificada para adequação do ritmo das obras em conformidade com o cronograma físico-financeiro”, e que “não houve a adequação do ritmo, corroborando nesse sentido que a última medição correspondeu a 1,26% do valor restante da obra”, entre outras alegações.

No final da publicação, a Prefeitura determina a instauração, nos mesmos autos do processo administrativo de 2014, de procedimento para apuração de eventuais fatos ensejadores da rescisão contratual e aplicação de sanções previstas no contrato e na Lei Federal 8666/93 (lei de Licitações).

O comunicado diz, ainda, que a empresa terá “direito e ampla defesa e do contraditório” no prazo de 10 dias contados a partir da publicação.

Veja na íntegra a resposta da empresa, enviada à Tribuna na segunda-feira (21):

“Em virtude de haver sido publicada matéria de capa no dia 19/05/2018 por este jornal, com o título ‘Mesmo após 4 anos e 8 aditivos, obra da Escola de Campo segue inacabada’, vimos aqui esclarecer corretamente os fatos.

Lamentamos que o nome de nossa empresa tenha sido colocado de forma pejorativa junto à referida matéria, sem a devida apuração correta do histórico da referida obra.

Cabe deixar bem claro que nossa empresa jamais foi contatada por este jornal* ou qualquer pessoa credenciada pelo mesmo, e diretamente fomos surpreendidos pela matéria de capa deste jornal, a qual nos parece estar sendo usada com fins políticos, uma vez que antes de se colocar a público esse tipo de assunto, primeiro precisa-se apurar corretamente todo histórico da obra.

A referida obra é custeada com recursos do governo federal gerido pelo FNDE, e como é de praxe os recursos vêm em parcelas percentuais em torno de 20 a 25% durante todo andamento desse tipo de obra. E especificamente esta obra recebeu o primeiro repasse de 20% (Em 25/09/2013) e o segundo de 25% (Em 15/07/2015) do valor total da contratação da obra.

Nossa empresa desde o início da obra por diversas vezes além de ter utilizado todos esses recursos no andamento da obra, por diversas vezes passou muito adiante, investindo enormes recursos próprios para manter a evolução do cronograma da obra em dia.

Arcamos com custos de demissões desnecessárias de funcionários, com investimentos próprios porque o governo federal não repassou devidamente em tempo hábil os recursos da referida obra.

As paralizações que a referida obra sofreu e este jornal menciona na matéria, foram motivadas única e exclusivamente pela falta de recursos para quitação de medições, e culminou com uma paralização entre dezembro/ 2016 a outubro /2017 porque faltavam repasses destes recursos por parte do governo federal, ficando medições sem quitação.

Ocorre que após a retomada desta obra em outubro/2017 não foram feitas gestões corretas junto ao governo federal de modo que os recursos viessem no patamar de 20 ou 25% e sim caíram drasticamente para o patamar de 3% ou 4%, montantes que inviabilizaram uma maior velocidade do andamento da obra.

É fato que hoje, todo montante de recursos que vieram do governo federal para a referida obra, foram utilizados durante todo esse período, e não há mais recursos disponíveis na referida conta, ou seja, o governo federal não enviou mais recursos.

Não se pode impor que a empresa tem obrigação de fazer obra, sem seu devido equilíbrio econômico/financeiro, ou seja, sem receber pelas etapas da referida obra.

Esclarecemos que nossa empresa tem sido paciente com toda essa situação, na intenção de auxiliar o Município de Araras até a finalização desta obra.

Ressaltamos que nossa empresa, com 30 anos de existência e executando obras públicas, nunca foi notificada pela falta de qualidade nesta ou em outra obra, e preza pela boa qualidade de suas obras e cumprimento de seus contratos, tanto que está certificada pela ISO 9001 e pelo PBQP-H, algo raro de se encontrar em prestadores de serviços para obras públicas.

Finalizando, nossa empresa nunca abandonou nenhuma obra, bem como nunca teve e não tem a intenção de abandonar essa. Iremos lutar para que a situação seja revista, para a continuidade e encerramento da obra, uma vez que só faltam 35%, uma vez que a empresa já fez 65%.

Araras, 21 de maio de 2018

MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Diretoria”

* Nota da Redação: A Tribuna reafirma o conteúdo da matéria publicada em 19 de Maio com o título “Mesmo após 4 anos e 8 aditivos, obra da Escola de Campo segue inacabada” já que as informações não partem de pressupostos da Redação do Jornal, apenas reproduzem o divulgado em Diário Oficial pela Prefeitura de Araras. Reforçamos ainda que em nenhum momento o nome da empresa foi colocado de forma pejorativa junto à referida matéria, e a matéria realizou a devida apuração correta do histórico da referida obra. A Tribuna contatou a empresa, mas não obteve resposta. Por isso, por parte da Tribuna, não há qualquer hipótese de que a matéria “tenha sido usada com fins políticos”. O assunto foi colocado a público pela própria Prefeitura em Diário Oficial, e a Tribuna, em compromisso primeiro com seus leitores, divulgou o teor das alegações da administração pública. Mesmo assim a Tribuna faz questão de disponibilizar a nota explicativa da empresa, em que se informa que a referida obra é custeada com recursos do governo federal e se detalha os problemas nos repasses da verba.