O veneno nosso de cada dia

A grande produção agrícola brasileira é motivo de orgulho, e hoje ainda permanece como um dos carros-chefes da economia do país e é geradora de volume expressivo de recursos e empregos. E apesar das muitas tentativas e esforços para industrializar o Brasil, o país ainda depende – e muito – da sustentação de sua economia pela produção agrícola.

Ainda assim, mesmo que se exalte a importância deste setor, é preciso rigor com a agroindústria para evitar práticas ainda usuais nesse meio. Uma delas, é o uso – em muitos casos – de agrotóxicos em larga escala, de modo desenfreado. O uso e a aplicação devem sim, prevalecer, mas desde que aplicados e dosados por especialistas, com base em parâmetros eminentemente técnicos.

E isso não parece ser, hoje, a estratégia para o uso desses agrotóxicos no Brasil – é comum o uso excessivo e descontrolado destes produtos. Reportagem do Portal Uol do início da semana, aponta que o grande problema é o uso em quantidade descabida: elas são usadas aos montes na agricultura brasileira, a tal ponto que, desde 2008, o Brasil ocupa o posto de campeão mundial em volume de agrotóxicos utilizados para manter as pragas longe das lavouras, segundo dados do Ibama.

Pesquisa da Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz), da Universidade de São Paulo, em Piracicaba, revelou que os agrotóxicos, inclusive os mais perigosos, estão muito presentes na alimentação da população.

A pesquisa analisou 743 itens alimentares bastante comuns no nosso cardápio, incluindo tomate, alface, cenoura, abóbora, arroz, batata, café, cebola e abacaxi. A conclusão foi que 69 compostos excediam o valor de ingestão diária aceitável para não afetar a saúde de uma pessoa.

O foco do estudo era entender a contaminação crônica, causada pelo consumo de pequenas quantidades de resíduos de agrotóxicos por um longo período. “O chamado efeito cumulativo dessas microdoses de veneno ao longo da vida, é apontado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como responsável pelo aparecimento de diversas doenças, sobretudo, o câncer”, aponta a reportagem em tom de alerta.

Noutra frente de pesquisa, levantamento da Fundação Oswaldo Cruz aponta que cada brasileiro consome, em média, 7 litros desses venenos por ano – muito mais que noutros países do globo.

Ao menos 50% dos agrotóxicos usados no Brasil estão proibidos na Europa, EUA, Canadá e Austrália – e não é por acaso. Alguns dos agrotóxicos permitidos aqui – e proibidos lá fora – são apontados como causadores de câncer, mutações genéticas e malformações fetais. Outros são citados como prováveis agentes carcinogênicos.

Não se vislumbra aqui nenhuma campanha contra o uso dos agrotóxicos. Tampouco providências que dificultem a produção agrícola no país. O uso desses itens não deve ser abolido, mas controlado com rigor. A produção e o lucro não podem se sobrepor à saúde do brasileiro. O uso dos agrotóxicos deve auxiliar a agroindústria, mas em níveis que não causem qualquer efeito na vida da população. Por isso, deve-se exigir que sua aplicação seja feita com responsabilidade pelos produtores e por empresas. Um maior rigor na venda, nas formas de aplicação, e na destinação das embalagens, são medidas que há muito deveriam ter sido adotadas. Ainda há tempo para isso.