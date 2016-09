O tempo para Temer é curto

Editorial 3 de setembro de 2016 Tribuna do Povo

Com a saída de Dilma Rousseff (PT) da presidência, na última quarta-feira (31), Michel Temer (PMDB) assume em definitivo o comando do Brasil e...

Com a saída de Dilma Rousseff (PT) da presidência, na última quarta-feira (31), Michel Temer (PMDB) assume em definitivo o comando do Brasil e tem apenas dois anos e quatro meses para mostrar a que veio. Porém, assim como a antecessora, ele também é reprovado por ampla parcela da população. E como ainda não tem popularidade suficiente, poderá usar a economia para reverter a situação.

Desde já Temer precisa mostrar que realmente tem capacidade para colocar o País novamente nos trilhos, pois a situação é grave e amplamente conhecida por toda a população que sofre com a derrocada da economia – decorrência da falta de governabilidade de Rousseff e a um Congresso Nacional hostil.

O Brasil enfrenta hoje a segunda pior recessão econômica da sua história, e registra nove trimestres de sucessivas quedas do PIB (Produto Interno Bruto). Neste período, indústrias fecharam as portas, estabelecimentos comerciais encerraram as atividades e milhões de pessoas perderam o emprego.

É em cima deste ponto que Temer precisará, literalmente, lutar contra o tempo para virar a mesa e vencer os problemas que aí estão – sendo a taxa gritante de desemprego, o mais grave. O último dado divulgado em agosto contabilizava a cifra de 11,6 milhões de brasileiros. Para exemplificar a gravidade da situação, o número de desempregados é equivalente à população do Uruguai inteiro.

Mas o novo presidente tem ainda uma extensa lista de outros problemas que precisará enfrentar, como o déficit das contas públicas – que está no vermelho há meses e ameaça o grau de confiança dos investidores brasileiros – além da derrocada social que é afetada pela economia que está em frangalhos.

Existem ainda reformas que são consideradas importantes pelos economistas e que podem destravar o País, mas para isso será preciso lutar contra movimentos sociais para que sejam aprovadas no Congresso Nacional.

A primeira é a reforma da Previdência, que pretende, entre outros pormenores, aumentar a idade mínima para o trabalhador brasileiro se aposentar. A segunda é a reforma trabalhista, que pretende autorizar a terceirização nas contratações e, quem sabe, oferecer mais força nas negociações coletivas entre empregados e patrões.

O futuro não é tranquilo para Temer, e no percurso há milhões de famílias brasileiras que lutam para pagar as contas em dia e ainda manter a comida na mesa, diante de um quadro que não era visto desde a década de 1980 – conhecida como a “década perdida”. A herança foi deixada por Dilma, mas a responsabilidade, a partir de agora, recairá exclusivamente no colo de Michel Temer.