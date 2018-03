O talento de Angel Romagnoli

Angel Romagnoli, 32 anos, é transformista e maquiadora reconhecida em Araras e fora dela. O talento artístico de Angel já foi parar em...

Angel sempre soube que seria artista desde a infância e foi graças ao seu dom que conseguiu realizar seus sonhos, como estar ao lado de um dos maiores apresentadores de TV, Silvio Santos, e se realizar profissionalmente.

“Muito cedo, aos cerca de 16 anos cheguei a trabalhar como protética em Campinas, mas entre os 18 e 19 anos fui convidada para ir a São Paulo onde conheci o mundo GLS e os show de transformistas e comecei a trabalhar nesta área. Em 2008 comecei minhas participações em programas de televisão. O primeiro foi o Pânico da Band, em 2008, 2009 e 2010 passei a fazer participações no SBT. Primeiro como sósia da Rihana, nos anos seguintes fui convidada para outras apresentações. Cheguei a vencer o programa Nada Além de Um Minuto, exibido pelo SBT”, relembrou sua trajetória.

Angel chegou a ficar no Top 10 do Miss Brasil Gay. “Em 2010 fiquei entre as colocadas no concurso que aconteceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. Foi emocionante”, emendou.

Em 2016, Angel virou empresária montando um dos salões mais badalados da cidade, devido ao seu talento de maquiadora e de seu sócio Raphael Romagnoli.

“Por conta da preparação para os shows, aprendi a maquiar e quando voltei de São Paulo, cheguei a trabalhar por quatro anos em um salão da cidade como maquiadora. Depois abri meu salão, o Atelier Angel e Raphael e mantenho as duas profissões”, finalizou.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Angel Romagnoli

Idade: 32 anos

Profissão: maquiadora e transformista

Formação: ensino médio completo

Viagem

Melhor já feita: Brotas

Sonha fazer: Bonito/MS

Dica: escolha um destino com natureza

Personalidade

O que te define: sou perfeccionista

Defeito: teimosia

Qualidade: ter bom coração

Sonho: me realizar profissionalmente

Identidade

Família: base de tudo

Saudade: minha avó Cida (Aparecida Ramos)

Mulher de coragem: minha mãe Silvana Aparecida Costa)

Homem forte: meu pai (Benedito Gilberto Ramos)

Visão Nacional

Política: não me envolvo (muito difícil ver as injustiças)

Sociedade: precisa acordar

Quem melhor representa o Brasil: o povo

Política local

Nome: ex-prefeito Milton Severino (falecido)

Uma ação: construção do Hospital da Zona Leste (UPA Elisa Sbrissa Franchoza) e a reforma da Santa Casa de Misericórdia

Necessidade: mais, Saúde, Segurança e Educação

Araras

Uma escola: Colégio Monsenhor Quércia – Canossianas

O que te agrada: a paisagem

O que te incomoda: fofoca

Ponto preferido: Basílica Nossa Senhora do Patrocínio

Cultura

Livro: Bíblia

Trilha sonora: Elis Regina

Sessão pipoca: A Bela e a fera

Quem brilha: Fernanda Monte Negro