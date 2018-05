O seguro morreu de velho

O presidente da Câmara Municipal de Araras, vereador Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), licenciou-se na última segunda-feira (16) do cargo, pelo prazo de 30 dias,...

Compartilhe em suas redes sociais!

O presidente da Câmara Municipal de Araras, vereador Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), licenciou-se na última segunda-feira (16) do cargo, pelo prazo de 30 dias, para tratar de assuntos de interesse particular. E o radialista Rodrigo Soares dos Santos (PHS), primeiro suplente na coligação PSDB/DEM/PHS e PMDB, assumiu o mandato de vereador. A cerimônia de posse aconteceu na sessão ordinária desta última segunda-feira (23). O vice-presidente da Mesa Diretora, Carlos Alberto Jacovetti (REDE), assumiu a presidência da Casa de Leis.

Segundo o requerimento, o pedido do presidente do Legislativo, Pedro Eliseu Sobrinho, é de “licença para tratar de interesses particulares”. A principal consequência/benefício deste afastamento – ainda que, a priore, seja temporário – é fazer com que Carlos Jacovetti (Rede) assuma o cargo de prefeito da cidade – caso se faça necessário por determinação judicial – evitando que Pedrão se torne prefeito interino da cidade se realmente Pedrinho Eliseu (PSDB) tiver que deixar a cadeira. Pedrão assumir a Prefeitura poderia “melar” uma nova candidatura de Pedrinho, em eleição extemporânea.

Isso porque o Artigo 14 da Constituição Federal, que fala sobre o voto, discorre também em seu parágrafo 7º que “são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição”.

Há entendimento legal de que o texto frio da letra constitucional impede que parentes consangüíneos do Prefeito – ou de quem substituiu o prefeito dentro dos seis meses anteriores à eleição – ficam impedidos de participarem da referida eleição.

E diante do discorrido, sem dúvida que esta foi uma manobra política muito bem orquestrada para afastar riscos de Pedrinho perder o poder. Ainda que velado, o estratagema não serve apenas como necessidade de agenda.

Não cabe aqui julgamentos de mérito, ou fazer juízo de valores quanto a correção em se tomar precauções em relação à uma futura candidatura do tucano, mas há de se ressaltar que seria mais elegante para com os eleitores ararenses se a real estratégia viesse a público, do que a justificativa dos “interesses particulares”. Na atual conjuntura política que se vive no país, o eleitor está sedento por mais transparência dos nossos políticos e de seus “interesses particulares”.