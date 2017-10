O retorno da fome

Recente levantamento feito por 20 entidades civis brasileiras e apresentado durante a reunião do Conselho Econômico e Social da ONU (Organização das Nações Unidas),...

Compartilhe em suas redes sociais!

Recente levantamento feito por 20 entidades civis brasileiras e apresentado durante a reunião do Conselho Econômico e Social da ONU (Organização das Nações Unidas), com sede em Nova Iorque, nos Estados Unidos, alerta que Brasil corre sério risco de ser incluído novamente na vergonhosa lista do Mapa da Fome do Mundo.

O Mapa da Fome é divulgado desde a década de 1990 pela FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação), e indica em quais países existe significativa parcela da população que consome menos calorias do que o recomendado.

Na América Latina, por exemplo, países como Colômbia e Bolívia ainda aparecem na lista. E nos demais continentes, países como a Namíbia (que tem a pior situação com 42% da população passando fome) e a Índia, que tem 15% da sua população sem ter o que comer, também continuam presentes.

O Brasil esteve durante décadas nesta lista, como resultado da desigualdade social e da péssima distribuição de renda, que nos assombra desde que nos conhecemos como nação. O País conseguiu sair da lista a partir de 2014, quando o índice de brasileiros que passavam fome caiu.

Mas uma possível volta para a lista pode expor o retrocesso que o País acumula desde o início da crise econômica, a partir de 2014 – e por que não dizer, da derrocada da política brasileira que culminou na atual crise de representatividade. No caso da economia, a forte recessão que assola o País há pelo menos três anos ainda deixa o saldo de 14 milhões de desempregados.

E dentro destes números podem estar as 3 milhões de pessoas apontadas pelo estudo apresentado na ONU, e que passam fome atualmente no Brasil. De acordo com especialistas das entidades, além da recessão existem outros fatores que explicam a possível volta do Brasil à lista: o corte do número de beneficiários do Bolsa Família, avanço da pobreza e congelamento dos gastos públicos nos próximos 20 anos.

A situação se revela tão crítica que no Rio de Janeiro a campanha “Natal sem Fome” volta a ser feita após 10 anos. Para quem não se recorda, ela foi criada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, e organizada pela ONG (Organização Não-Governamental) “Ação Pela Cidadania”.

Para evitar o possível retorno ao Mapa, o Brasil precisa aplicar novamente um conjunto de políticas públicas e, dentre elas, o retorno da atividade econômica que resultaria na criação de empregos para gerar renda para as famílias. Também é preciso seguir com programas que, independentemente das polêmicas, se mostraram eficientes e até foram importadas por outros países, como o Bolsa Família por exemplo.

E caso o Brasil não adote urgentemente políticas públicas sérias, existe o risco de presenciarmos cenas tão marcantes nos idos dos anos 1990, como as de crianças do interior do Nordeste morrendo de fome em consequência da desigualdade social. A população de hoje já não aceita mais desculpas da classe que a governa, e no caso da crise social já não cabem mais desculpas, sejam de partidos de A, B ou C. Muitos estão cansados de pagar os efeitos da bandalheira no dia a dia. Outros milhões agora, estão cansados e com fome.