O que sobrou

A rodada final do Brasileirão acontece neste domingo, após o adiamento na semana passada em virtude do trágico acidente aéreo envolvendo o time da Chapecoense. Dos 10 jogos marcados para amanhã, apenas um não acontecerá: do Atlético Mineiro contra a Chapecoense, que não tem time para colocar em campo e muito menos condições emocionais para tal. Os dois times não entrarão em campo e perderão por WO. Sorte ou coincidência, a Chapecoense e o Atlético não tinham mais nenhuma ambição no campeonato: o primeiro já está fora do risco de rebaixamento, enquanto o Atlético já tem a 4ª colocação garantida e vaga direta na Libertadores.

Libertadores

Atualmente, Atlético/PR e Botafogo estão com 56 pontos e ocupam a 5ª e 6ª colocações, respectivamente, dentro do grupo dos classificados para a Libertadores. Entretanto, o Corinthians é o único ainda com chances de roubar uma dessas vagas. Desta forma, três jogos serão decisivos para a definição desses classificados. O Corinthians precisa vencer o Cruzeiro fora e torcer pelo menos por um empate de Botafogo ou Atlético/PR. O Bota joga fora contra o Grêmio, enquanto o Atlético joga em casa diante do Flamengo.

Degola

Na parte de baixo da tabela, três já foram rebaixados: América/MG, Santa Cruz e Figueirense. A quarta vaga está atualmente com o Inter, que precisa de um milagre para escapar da degola. Precisa vencer o Fluminense fora e torcer por um tropeço do Sport, que jogará em casa com o já rebaixado Figueirense. Missão difícil!

Cumprir tabela

E o campeão Palmeiras entra em campo para cumprir tabela contra o Vitória, em Salvador. O clima é de festa e despedida, pois 14 jogadores já ganharam férias e Cuca faz sua despedida do comando do time.