O que resolve, afinal?

Após dias de silêncio, o presidente Michel Temer e o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, anunciaram nesta sexta-feira (6) uma série de medidas para tentar amenizar a tensão causada após a morte de 56 presos durante rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, ocorrida na última segunda-feira (2). A principal medida é o gasto de R$ 430 milhões para construir mais presídios e melhorar a segurança dos já existentes.

Horas após o anúncio oficial do governo, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Gilmar Mendes, disse em entrevista exclusiva à BBC Brasil que construir presídios não é a solução para a crise carcerária.

É a velha história: depois da tragédia consumada, aparecem os palpiteiros de plantão de todos os lados.

E apesar de ser conhecido por decisões polêmicas, neste caso, o ministro tem certa razão. Realmente, a solução poderia não ser seguir construindo cada vez mais presídios, mas rever o que chama de “cultura de encarceramento em massa”. De forma curta e direta: diferenciar os traficantes, líderes de facções e assassinos, dos ladrões de galinha.

E a história do início desta semana é ilustrativa desta epidemia que tomou conta do Brasil, nos últimos anos. O país ficou mais viciado em prender – e prender mal – do que fazer solucionar a origem dos problemas criminais. Faz-se pouco caso de outras soluções, talvez mais produtivas e inteligentes. Situação que já causa desconforto ao bom senso.

O fantasma da cadeia como punição não tem conseguido conter os assassinatos, o crime mais danoso que se pode cometer. O Brasil é um dos recordistas mundiais em homicídios e o número só aumenta, apesar do encarceramento massivo.

O que se constata é que do jeito que as cadeias brasileiras estão – lotadas, sem controle do poder público e entregues ao domínio do crime organizado – não resta dúvida que dali ninguém sai melhor. Só piora, a cada dia.

Por esse ponto de vista, o número de vagas nos presídios nunca será suficiente. O necessário e urgente é rever o sistema penitenciário brasileiro.

É preciso ter a ciência de que o sistema carcerário brasileiro está inchado e superlotado. É momento de repensar a pena privativa de liberdade, que deve ser para os casos que envolvam realmente violência ou grave ameaça. É preciso haver mais discussão e desenhos de um repertório maior para a aplicação de penas alternativas.

E claro, o mais importante de todos, é preciso que políticas públicas atinjam a raiz do problema. A educação seria uma ótima saída. Educação de qualidade, que abra oportunidades, que forme melhores cidadãos e que é a única capaz de transformar as nações.

Enquanto isso, na manhã desta sexta-feira, mais 33 detentos foram encontrados mortos em outra penitenciária, desta vez em Roraima…