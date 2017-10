O professor é sempre o errado

Revirando papeladas guardadas dentro do meu armário, e como amanhã dia dedicado ao professor, encontrei esse artigo que publicamos em homenagem aos queridos mestres:...

Quando fala um minuto após o sinal é fominha para dar aula.

Quando para um minuto antes, está matado aula.

Quando fala em voz alta, grita.

Quando fala em tom normal, ninguém ouve.

Quando possui um carro, é rico.

Quando não possui, é um pobre coitado.

Quando conversa com os alunos, é muito atencioso.

Quando não conversa, é desligado e mal educado.

Quando pede colaboração, está perturbando.

Quando é jovem, não tem experiência.

Quando é velho, está na hora de aposentar.

Quando nunca falta, não dá folga.

Quando falta demais, não dá aula.

Quando a prova é longa, não dá tempo.

Quando a prova é curta, tirou a chance do aluno.

Quando dá muita matéria, não tem dó do aluno.

Quando dá pouca, não prepara o aluno para o ano seguinte.

Quando repreende o aluno, é chato, quadrado.

Quando dá liberdade, é um bobo.

Quando dá tarefa, esquece-se de que o aluno tem outras matérias.

Quando não dá tarefa, não permite a aplicação de matéria toda.

Enfim… Além de estar sempre errado, quando alcança o objetivo, é um simples desconhecido. Prezado aluno; satisfaz-me saber que para você, talvez eu seja um Ilustre Desconhecido – Creia, entretanto, que poucos tiveram o privilégio que eu tive, de tê-lo como aluno. Que as minhas possíveis falhas sirvam como guia para o meu aprimoramento e que você possa ser um profissional melhor do que eu tenho sido.

Recordações

No domingo que passou fiquei revirando velhas papeladas amareladas pelo passar do tempo. Encontrei uma que me chamou a atenção, datada de 13 de dezembro de 1959, 58 anos já passados. Era sobre o Jubileu de Prata da Congregação Mariana de Nossa Senhora das Dores de Limeira.

Naquele dia houve uma concentração maravilhosa, onde grande número de congregados marianos ararenses esteve presente. Como estamos dentro das festividades em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, estou publicando dois estrofes de um dos cantos cantado naquele dia pelos milhares de jovens presentes na concentração:

Seja, pois sempre bendita.

A Virgem esclarecida.

Mil louvores sejam dados,

A Senhora Aparecida.

Se quisermos ser felizes.

Nesta e na outra vida,

Sejamos sempre devotos.

Da Senhora Aparecida.

Convite de Missa

A família da saudosa Therezinha Bortolucci Gambini convida parentes e amigos para missa do Segundo Aniversário do seu falecimento, que será celebrada no próximo domingo, dia 22 de outubro, no Santuário Sagrado Coração de Jesus. Agradecemos a todos.