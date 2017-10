O preço do poder

O presidente da República Michel Temer (PMDB) se livrou na semana passada da segunda denúncia apresentada pela Procuradoria Geral da República. A Câmara Federal...

O presidente da República Michel Temer (PMDB) se livrou na semana passada da segunda denúncia apresentada pela Procuradoria Geral da República. A Câmara Federal negou o prosseguimento da denúncia ao Supremo Tribunal Federal – com 251 votos favoráveis ao relatório e 233 contrários. Dois deputados se abstiveram e outros 25 se ausentaram.

Conforme matéria da Tribuna no último sábado (28), praticamente metade dos deputados federais eleitos com boa votação em Araras estiveram do lado do presidente acusado de obstrução de justiça e formação de quadrilha.

Ora! Se a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) deixou o cargo em 2016 por praticar “pedaladas fiscais” – merecidamente –, Temer também deveria deixar a presidência, pois responde por uma acusação muito mais grave.

A decisão, como sempre soubemos, é mais política do que legal. Dilma não soube negociar com o Congresso, ao contrário de Temer. Nossos políticos agem mais pelo bolso do que pela razão, ou em outras palavras, são extremamente corporativistas e suas atitudes são de acordo com suas conveniências ou do tamanho dos benefícios que terão.

E não foi nenhuma novidade a constatação de que boa parte dos deputados federais bem votados em Araras em 2014 fizesse parte do grupo que “inocentou” o presidente Michel Temer – Celso Russomanno (PRB), Paulo Pereira – Paulinho da Força (SD), Nelson Marquezelli (PTB), Roberto Alves (PRB), Marco Feliciano (PSC), Baleia Rossi (PMDB) e Gilberto Nascimento Silva (PSC). Como também não foi novidade ver os petistas bem votados em Araras terem votado pelo afastamento do presidente peemedebista – Arlindo Chignalia, Ana Perugini e Luiz Paulo Teixeira. Completaram a lista dos que votaram pela investigação de Temer os deputados José Ricardo Tripoli (PSDB), Carlos Sampaio (PSDB), Jefferson Campos (PSD) e Francisco Everardo – Tiririca (PR).

Não cola mais o discurso de que “ruim com ele, pior sem ele”. Independentemente de quem seja o acusado, se há fortes indícios deveria ser ser investigado. E cansada de tanta falcatrua, a população talvez optou por não mais sair pelas ruas para protestar, e aguardar a próxima eleição presidencial para dar seu recado. Apenas uma suposição.

Passada mais essa batalha em Brasília, os olhos se voltam agora para a eleição de 2018 – não apenas para o cargo de presidente da República, mas principalmente para o Congresso Nacional. Esse mesmo Congresso que não fez a reforma política necessária para tentar moralizar um setor tão desgastado na opinião pública – e agiu para se manter no poder. Por outro lado, o eleitor continua com uma forte ferramenta da democracia nas mãos, e terá condições de avaliar de forma diferente na hora de votar.