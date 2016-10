O preço do amor

Na próxima quarta feira, dia 12, é dia de homenagear todas nossas crianças. Vou contar uma pequena historinha para elas: Numa tarde, um menino...

Na próxima quarta feira, dia 12, é dia de homenagear todas nossas crianças. Vou contar uma pequena historinha para elas:

Numa tarde, um menino aproximou-se de sua mãe, que preparava o jantar e entregou-lhe uma folha de papel com algo escrito. Depois que ela secou as mãos e tirou o avental, leu: “por limpar o jardim, C$ 3,00; por limpar meu quarto esta semana, C$ 1,00; por ir no supermercado em seu lugar, C$ 2,00; por cuidar do meu irmãozinho, C$ 2,00; por tirar o lixo, limpar e varrer toda semana, C$ 8,00; total da dívida, C$ 16,00”. A mãe olhou o menino, que aguardava cheio de expectativa.

Finalmente, ela pegou um lápis e, no verso da mesma nota, escreveu: “por levar-te nove meses em meu ventre e dar-te a vida: nada; por tantas noites sem dormir, curar-te e orar por ti: nada; pelo medo e pelos prantos que me causastes: nada; por comidas, roupas e brinquedos: nada; por limpar-te o nariz: nada; custo do meu amor: nada”.

Quando o menino terminou de ler o que sua mãe havia escrito, tinha os olhos cheios de lágrimas. E ponderou: eu te amo mamãe. Logo após, ela pegou um lápis e escreveu com letras enormes: “Totalmente Pago”.

No próximo dia 15 é dia dedicado aos professores. A todos, nossos parabéns e nossas homenagens. Aos que já partiram desse mundo, nossas homenagens em nosso Cantinho de Saudades.

Correspondência recebida

Do amigo Bito Daniel, sobre a homenagem que prestamos a ele em Reminiscências Esportivas. Eis a íntegra da sua carta e também meu agradecimento.

“Prezado Sr. Walter Gambini. No sábado de manhã, dia 20, recebi um whatsapp me parabenizando pela homenagem no Jornal Tribuna do Povo, coluna Reminiscências Esportivas. Inicialmente fiquei espantado pela surpresa inesperada. Por coincidência estava entrando na Associação Atlética Ararense para o futebol de sábado de manhã com amigos (continuo praticando). Li com calma a matéria e lágrimas desceram pelo meu rosto.

Comecei a relembrar os momentos passados na Sede dos Marianos, na Seleção da Peneira de Ouro, Jogos Regionais, Campeonatos Amadores, Campeonato Paulista da 3ª Divisão, e principalmente a conquista do título de Campeão Estadual de Ligas.

Em todos esses, e vários outros eventos, estava o senhor como diretor, narrador ou como chefe de equipe nos programas esportivos de rádios. Sempre foi importantíssimo para o esporte amador de nossa cidade.

Pude contar também com seu apoio na Justiça Desportiva, quando de minha passagem na Secretaria de Esportes, fazendo um ótimo trabalho.

Enfim, o senhor esteve me acompanhando nos melhores momentos de minha vida religiosa e esportiva, e agora me homenageia na coluna de jornal, das mais lidas pelos ararenses.

Como é gostoso ser lembrado pelas coisas boas que fizemos, principalmente por uma cidade que me acolheu como filho, e que é minha terra de coração. E o mais importante, receber esta homenagem em vida.

Que orgulho eu sinto de fazer parte de um grupo seleto de esportistas que receberam esta homenagem.

Que orgulho eu sinto de tê-lo como amigo e passado, juntos, momentos inesquecíveis.

Que orgulho eu sinto de morar nesta cidade que tem dado valor a memória cultural, sempre lembrando do seu nome através das homenagens dadas pela Câmara e agora pela Prefeitura, convocando-o para o Conselho Consultivo da Casa da Memória. Muito merecido.

Recebi muitos abraços, mensagens e cumprimentos de amigos e pessoas que me conhecem, me parabenizando pelo texto no jornal. Foi o reconhecimento de minha dedicação.

Sr. Walter, meu “MUITO OBRIGADO” pela homenagem.

Minha felicidade é indescritível.

Um grande abraço, de seu sempre amigo

Bito Daniel”