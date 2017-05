O povo vai pagar a conta

A cada dia, cada mês, cada ano que passa, nós brasileiros estamos assistindo a uma enxurrada sem fim de roubalheira na política. Sempre...

A cada dia, cada mês, cada ano que passa, nós brasileiros estamos assistindo a uma enxurrada sem fim de roubalheira na política. Sempre imaginou-se haver um antro de corruptos em Brasília, mas poucos podiam acreditar nos colossais valores desviados e no número de agentes políticos envolvidos.

Os acontecimentos mais recentes – envolvendo o presidente da República Michel Temer (PMDB) – com a gravação de uma sugestiva anuência para a bandalheira, esquentou ainda mais a crise política e econômica, e coloca em risco a votação de reformas importantes no Congresso Nacional.

Apesar de polêmica, não há dúvidas da necessidade de uma reforma na previdência – só se discute, e isso deve acontecer, o conteúdo e o alcance amplo e igualitário de suas propostas. Soma-se a isso, a premente e também imprescindível reforma política – e esta, realizada com base nos anseios da população e não na calada da noite como vem acontecendo. Portanto, uma coisa é certa: somente com a participação da população é que poderemos pavimentar hoje caminhos para as futuras reformas estruturais que o país tanto necessita.

O “Fora Temer” vinha até então apenas de setores da esquerda – por não aceitarem ideologicamente o impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT) e a entrada de seu vice. Hoje, essa reivindicação foi ampliada com a divulgação pública do envolvimento do presidente em esquemas nada republicanos – e muito comprometedores – além de empresários corruptores, que lesam o nosso mercado e a economia.

Um grito nada mais que justo! Afinal, alguém ainda duvida que Temer, toda a cúpula do PMDB, do PT, do PSDB – e demais partidos “apoiadores” deste e de outros governos – não estejam envolvidos até o pescoço com doações de campanhas ilegais, caixa 2, propina e desvios de recursos de estatais brasileiras?

E para engrossar ainda mais o caldo conturbado da política, de maneira especial e conveniente, a esquerda levanta a bandeira do “Diretas Já”. Apesar de argumentos satisfatórios, é possível concluir que estão todos os partidos no mesmo balaio, e com uma maior organização partidária, a esquerda entende que tem chances de voltar ao poder com o seu único candidato potencial, Luiz Inácio Lula da Silva – mesmo com a necessidade de alterar a Constituição. Se esperar até 2018, existe a possibilidade de Lula ser condenado pelo juiz Sérgio Moro, e ser impedido de registrar sua candidatura.

Há razões óbvias para não confiarmos na atual classe política de Brasília – e que poderá escolher o novo presidente. Entretanto, é nosso dever respeitar a Constituição – que prevê eleições indiretas caso o presidente e seu vice percam o cargo após a metade do mandato de quatro anos – embora saibamos que não exista ninguém no Congresso Nacional, hoje, com a necessária conduta moral e política para escolher um novo presidente. Portanto, se fará valer o raciocínio do “quem fez, que pague”, independentemente das consequências – que já são árduas para todo brasileiro.

E alheio a todo este processo, o cidadão comum só deseja uma coisa: primeiramente honestidade dos políticos, fato raro neste momento. E depois, ações dignas e republicadas dos nossos governantes em prol da maioria – e não de setores que historicamente implantaram verdadeiras “castas” no país.