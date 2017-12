O poder do natural!

Alessandra Melão Moysés é brasiliense e exerce a profissão de Terapeuta Natural. Convicta de que a medicina alternativa é eficaz e tem resultados, ela...

Alessandra Melão Moysés é brasiliense e exerce a profissão de Terapeuta Natural. Convicta de que a medicina alternativa é eficaz e tem resultados, ela passou a se dedicar a esta área há 13 anos.

“Sempre quis trabalhar em algo em que eu pudesse ajudar as pessoas e aí me interessei pela medicina alternativa por ser algo natural e pelos seus resultados eficientes que ela oferece”, contou.

A filha de Laurinda Melão Santos e Gilson Moysés Santos, se formou na Suíça, iniciando com um curso de caráter obrigatório para quem vai atuar na área de saúde, que tem como conteúdo diversos módulos de medicina.

“Tudo começou na Suíça, país em que morei por 20 anos e observando a qualidade de vida da população suíça, percebi que gozavam de excelente saúde, principalmente a terceira idade. Investigando as razões deste bem estar, descobri que era resultados de terapias naturais e muitas delas preventivas, então comecei a me submeter a essas terapias

passando de paciente a profissional”, explicou.

Após sua formação Alessandra trabalhou em uma multinacional com filial na Suíça, aplicando todas técnicas das quais aprendeu, além de ter consultório próprio.

Alessandra também tem no currículo diversos cursos para atender as necessidades dos pacientes. “Fiz cursos de drenagem linfática medicinal, reflexologia, ventosaterapia, massagem relaxante medicinal, desbloqueio de cicatrizes operatórias, e outros cursos reconhecidos pelo sistema de saúde nacional, inclusive pela Cruz Vermelha até me especializar na técnica de alinhamento da coluna vertebral, chamada técnica trisana na qual sou pioneira no Brasil”, emendou.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Alessandra Melão Moysés

Idade: 45 anos

Profissão: Terapeuta Natural

Formação: Oexle Gesundheitsfachschule e Trisana Masssageschule

Viagem

Melhor já feita: Turquia

Sonha fazer: Finlândia (Aurora Boreal)

Dica: poucas malas

Personalidade

O que te define: determinação

Defeito: falar o que pensa

Qualidade: ingenuidade

Sonho: na aposentadoria morar no litoral

Identidade

Família: tudo

Saudade: minha mãe

Mulher de coragem: minha mãe

Homem forte: meu filho

Visão Nacional

Política: vergonhosa

Sociedade: constante transformação

Política local

Nome: Pedrinho Eliseu (PSDB)

Uma ação: Casa da Memória Pedro Pessotto Filho

Necessidade: desenvolver o turismo em Araras

Araras

Uma escola: Insa (Instituto Nossa Senhora Auxiliadora)

O que te agrada: arborização

O que te incomoda: trânsito

Ponto preferido: Parque Fábio da Silva Prado (Lago Municipal)

Cultura

Livro: A Viajante do Tempo (Diana Gabaldon)

Trilha sonora: Tocando em Frente

Sessão pipoca: Comédia

Quem brilha: essoas integras