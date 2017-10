O piloto João Ometto Neto

Motivo de orgulho para Araras, o piloto e empresário João Ometto Neto iniciou sua carreira no automobilismo em 2001, nas categorias do Campeonato Paulista....

“Meu interesse por carros se consolidou em 1995/96, porém o primeiro ano em contato direto com um carro de corrida foi em 2000, estagiando em uma oficina de preparação. Em 2001 fiz minha primeira temporada completa e participei da tradicional prova dos 500 km de Interlagos, daí em diante passei por diversas categorias. Este ano estamos atuando na Old Stock Race – Força Livre e pela primeira vez na modalidade ‘subida de montanha’” contou João.

João tem 37anos e é filho de Renato Ferreira Ometto e Angela Lagazzi Ometto. Ele tem uma irmã, Andrea Ometto e é casado com Maria Carolina Berringer Ometto. O piloto é natural da capital paulista, apesar de ter toda sua história ligada à Araras.

Para o futuro João deseja praticar esporte a motor até ficar bem velhinho.

A Old Stock Race

O piloto compete na Old Stock Race com um Chevrolet Opala 75. Esta é uma categoria de corrida que vem resgatar o espírito das corridas de automóveis. Com um apelo retro e que funciona como um museu de acervo dinâmico.

A Old Stock Race recria e traz para a atualidade o cenário que marcou uma época. Os pilotos concorrem despidos das tecnologias disponíveis hoje. A corrida tem uma ar de ‘pegas nas pistas’”.

A categoria é disputada em caráter de campeonato regional, com um regulamento que visa manter equilíbrio entre os carros e baixos custos operacionais, permitindo assim um grande número de carros inscritos em seu grid, trazendo novamente disputas acirradíssimas e levando ao grande público as mesmas emoções vividas nos anos 70.

Ping Pong

Perfil

Nome completo:João Ometto Neto

Idade: 37 anos

Profissão: empresário

Formação: automobilística

Viagem

Melhor já feita: todas

Sonha fazer: Serra do Rio do Rastro

Uma dica de viagem: região sul do Brasil

Personalidade

O que te define: nostalgia

Defeito: teimosia

Qualidade: persistência

Sonho: que o Brasil pare de destruir nossos autódromos

Identidade

Família: história que me inspira

Saudade: infância na fazenda

Mulher de coragem: todas que correm atrás dos seus sonhos e fazem acontecer

Homem forte: meu bisavô, José Ometto

Visão Nacional

Política: cenário complicado

Sociedade: reflexo da política e vice-versa

Quem melhor representa o Brasil: todos que saem de casa às 5h da manhã para trabalhar e carregam o país nas costas

Política local

Nome: prefeito Hermínio Ometto – ele nos deu o caminho

Uma ação: devolver as árvores no centro da cidade

Necessidade: conscientização, principalmente com relação a natureza

Araras

Uma escola: E.E. Professor Vicente Ferreira dos Santos

O que te agrada: a qualidade de vida

O que te incomoda: além da falta das árvores…

Ponto preferido: dentre vários gosto muito Lago Municipal (Parque Fábio da Silva Prado)

Cultura

Livro: Carlos Grayce

Trilha sonora: Iron Maiden

Sessão pipoca: Mad Max (todos)

Quem brilha: Araras