O Palmeiras e sua maior conquista

Em 1950 o Brasil chorava a derrota da Copa do Mundo em pleno Estádio do Maracanã, frente à seleção do Uruguai. Foi aí que a CBD (Confederação Brasileira de Desportos), com auxílio e autorização da Fifa, organizou a Copa Rio de Futebol, contando com grandes clubes do futebol mundial: Palmeiras (campeão Paulista), Vasco da Gama (campeão Carioca), Juventus da Itália, Entrela Vermelha da Iugoslávia, Olympique de Nice, da França, Sporting de Portugal, Nacional do Uruguai, e Áustria Viena, da Áustria.

Mais de 60 anos já são passados, o Palmeiras conquistava no gramado do Maracanã aquele que viria a ser o seu mais precioso título, ou seja, Campeão do Mundo interclubes.

Depois de várias disputas, a final ficou para Palmeiras e Juventus da Itália decidirem o título em duas partidas. No primeiro confronto, o Palmeiras venceu por 1 a 0 no dia 18 de julho. E no dia 22 de julho de 1951, novamente o Estádio do Maracanã recebeu um público sensacional (100.093), e proporcionou naquela época uma arrecadação de C$ 2.783.190,00. A partida foi espetacular e no final o resultado foi de 2 x 2, resultado que deu o título ao time brasileiro. Rodrigues e Liminha marcaram para o Palmeiras, e o goleiro Fábio foi a maior figura dentro do gramado.

Recordar o grande feito do Palmeiras é, sem duvida alguma, para nós, motivo de grande orgulho e satisfação, contribuindo com este feito para que o público esquecesse os tristes acontecimentos de 1950, quando o Brasil perdeu a Copa Jules Rimet para os uruguaios.

Eis os campeões do Palmeiras: Fábio, Salvador, Juvenal, Dema, Luiz Vila, Tulio, Ponce de Leon (Canhotinho), Lima, Liminha, Jair e Rodrigues. O técnico era o Ventura Cambón. Assim espero ter atendido aos amigos palmeirenses e o santista José Antonio da Silva.

Cantinho de Saudades e Convite de Missa

Hoje, sábado, dia 22 de outubro, faz um ano que minha companheira Therezinha cumpria sua última missão nesta terra, e partia para uma nova morada. Deixou saudades… Recordações… E muitas lembranças. Convidamos a todos para a missa de 1º ano de seu falecimento, a ser celebrada amanhã (domingo), às 9h, no Santuário Sagrado Coração de Jesus.

Imagem

No livro de minha vida

Há uma imagem querida

Que não consigo esquecer

Seus olhos abrindo em sonho

Seu rosto belo e risonho

Como um novo alvorecer

A página amarelada

Com sua imagem gravada

No tempo a amadurecer

No livro da minha vida

Fica sua imagem queria

Até quando eu morrer.