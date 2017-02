“Se morrer, nesta vida, não é novo, tampouco há novidade em estar vivo!” (Sierguéi Iessiênin) O nome dos mortos, irmão, está no ar e...

“Se morrer, nesta vida, não é novo, tampouco há novidade em estar vivo!”

(Sierguéi Iessiênin)

O nome dos mortos, irmão,

está no ar e na terra,

no fogo, na água e no sangue,

nos microrganismos do mangue,

nas macro-desculpas da guerra.

Absurdamente está

numa licença poética,

ou numa simples oração

coordenada assindética.

Não duvide que também

está num louco revide,

na deformação de um “Amém”,

nos impulsos do desdém

que o convulso agride,

e, como não,

na estética, na tática e também na ética,

na cicatriz da ablação

de uma charada aferética.

O nome dos mortos já vem

gravado no embrião do ovo,

escrito no gesto abusivo,

pois se morrer, nesta vida,

não é novo,

tampouco há novidade em estar vivo!

E como não há novidade

em morrer ou estar vivo,

o nome dos mortos, irmão, está na palma da mão,

no cerne de toda questão,

e, pelo sim, pelo não, no desmorrer da cidade.

O nome dos mortos, irmão,

também está na verdade.

O nome dos mortos, irmão,

acredite, se encontra

na consciência tranquila,

em toda resposta pronta,

no sono bom e justo

de quem só e a muito custo

cumpriu um miserável dever.

Geral e principalmente

está num argumento robusto,

na dúvida inconsequente

que obriga

àquele antigo dilema

do filosófico esquema

que é ser ou não ser.

O nome dos mortos, irmão,

está

aqui, ali, acolá,

agora, depois, logo mais,

nas explosões siderais,

no mar e no cais do porto,

em quem manda e em quem é povo.

Se nascer, irmão, nesta vida, não é novo,

tampouco há novidade em estar morto!

Bom dia!