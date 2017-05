Já se passaram quatro meses e o nó da zona azul na região central ainda não foi desatado. Aliás, outros problemas se somaram...

Já se passaram quatro meses e o nó da zona azul na região central ainda não foi desatado. Aliás, outros problemas se somaram ao imbróglio e inclui o aumento do furto de veículos, como informou a Polícia Militar com exclusividade para Tribuna.

A zona azul deixou de vigorar em 11 de janeiro deste ano, depois do fim do contrato com a antiga empresa Estapar/Hora Park – então responsável pelo estacionamento rotativo pago. Uma licitação foi aberta em 2016, mas teve problemas e questionamentos na Justiça.

A gestão Pedrinho Eliseu (PSDB) decidiu municipalizar o sistema, tanto que o projeto de lei criado pelo Executivo foi aprovado em março pelos vereadores da Câmara Municipal. Na época da aprovação, a Prefeitura previu que o sistema entraria em vigor entre fim de abril e começo de maio – estamos na primeira quinzena do mês e ainda não foi concluído o processo.

Comenta-se nos bastidores da Prefeitura que municipalizar o sistema não é tão simples e fácil como imaginado inicialmente e, ao que tudo indica, a solução pode demorar um pouco acima do previsto. Em tempo: o edital para licitar e contratar a empresa que será responsável pelo software para emissão dos tíquetes pode sair nas próximas semanas.

Enquanto não se conclui o processo, problemas com a ausência da zona azul no Centro são relatos quase que semanalmente e quem padece, lógico, é o munícipe. Tornou-se comum o motorista ser obrigado a perder minutos – até uma hora – procurando uma vaga para conseguir estacionar o seu carro, outra situação comumente flagrada é a imprudência de alguns motoristas.

A população pede mais atenção na fiscalização por parte da Guarda Municipal e de agentes do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), tem ocorrido com frequência cenas que violam o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), como caminhões estacionados em locais proibidos, carros estacionados em guias rebaixadas, motos fora dos bolsões específicos e vice versa.

É sabido que todo processo para implantar um serviço no Brasil enfrenta o problema da burocracia e a situação não é diferente no âmbito da administração pública. Enquanto o entrave não sai do papel e a nova zona azul não é implantada, talvez haja necessidade de atenção maior para a fiscalização do trânsito na área central e exigir que a lei seja cumprida.

No geral, cabe ao munícipe paciência e prudência para estacionar na região central e ao poder público agilidade para solucionar de vez a questão.