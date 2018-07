O jovem presidente do Rotary, Bruno Roza

Com menos de 30 anos, o destaque desta semana é Bruno Cesar Roza. Ele já ocupa, além de cargo de alta responsabilidade na administração...

Com menos de 30 anos, o destaque desta semana é Bruno Cesar Roza. Ele já ocupa, além de cargo de alta responsabilidade na administração pública de Araras, a presidência de um dos clubes mais representativos de Araras, o Rotary Club de Araras Sul.

Nascido em 21 de outubro, tem 29 anos e é natural de Araras. Foi aluno da Escola Estadual Professor Vicente Ferreira dos Santos, é bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson, a Unar e especialista em Gestão Pública pela Ufscar (Universidade Federal de São Carlos).

Bruno ingressou no Rotary Club de Araras Sul no ano de 2013, a convite de Aurea Figliolini Feres, sua madrinha em Rotary. No clube, desempenhou as funções de tesoureiro, diretor de protocolo, secretário e vice-presidente. Em 29 de junho de 2018, durante reunião festiva, assumiu a presidência do tradicional clube de serviços, que comemora em 06 de fevereiro de 2019, 50 anos de fundação.

Segundo o presidente, para o ano rotário 2018-2019, o lema escolhido foi “Seja a Inspiração”. “O Rotary Club de Araras Sul tem uma história muito rica que precisa ser resgatada e valorizada por nós ararenses. Na condição de presidente, espero levar ao máximo de pessoas o conceito do ideal de servir, ampliando nosso quadro associativo e nossas ações solidárias em prol daqueles que mais precisam”, entende Bruno.

“Acredito que muito além do pertencimento e do companheirismo, congregar esforços através de um clube de serviços como o Rotary é ter a oportunidade de devolver para a comunidade tudo aquilo que ela nos oferece, seja em oportunidades ou exemplos que nos moldam no dia a dia. Cada cidadão pode doar parte do seu tempo, por mais breve que seja, para fazer diferente e fazer a diferença”, defende ele.

Além da atuação pelo Rotary, Bruno segue trabalhando, na administração municipal, e garante: com apoio de sua equipe trabalha para a atualização e o aperfeiçoamento da máquina administrativa, como foco na revisão de processos e o uso de recursos tecnológicos. Nos raros momentos de lazer, ele se dedica a ler biografias, assistir séries com seu cachorro e estar com a família.

A atuação na administração pública não é nova – ele exerceu, de 2013 a 2016, a função de chefe de gabinete na Câmara Municipal de Araras e atualmente, a convite do ex-prefeito Pedro Eliseu Filho, desempenha a função de Secretário Municipal de Administração da Prefeitura de Araras.