O jogo é jogado

“Deus me perdoará: é o ofício dele”. (Heinrich Heine)

Dizem que o diabo inventou o jogo, o homem a jogatina.

A sentença, criada sabe-se lá por quem, mas certamente forjada na matriz do moralismo, de certa forma nega a existência de um deus bom como dono da patente dos prazeres do mundo.

A lista de delícias ligadas à idéia de condutas moralmente censuradas, quando não proibidas, é extensa, de sorte que me dispenso da citação de outros exemplos da sovinice divina no quesito “regalos da vida”.

Esperto, o diabo aproveitou o vácuo e se transformou no grande projetista de deleites proibidos. Ora pela lei dos homens, ora pelo moralismo filosófico ou religioso, mas de qualquer forma sistematicamente proibidos.

Para Pompílio Diniz, cuja poesia me foi apresentada no início de 1964 pelo bebedourense Eurico Medeiros, satanás é autor do invento mais perigoso que ele deixou na terra.

No poema Invenção de Satanás, do livro Mané Gonçalo, livro esse que Eurico me deu de presente embalado em fraterna dedicatória, o poeta paraibano dá uma versão para a criação da mulher que, suponho, provocará a ira das caríssimas leitoras, sejam elas feministas ou não.

Em todo caso, vamos à variante histórica de Pompílio:

“Mas Adão era dos tais/ Qui drumia inté sentado!/ E certa vez Satanás/ Veno ele im sono ferrado/ Arrancô-lhe uma custela/ E o home nem deu pru ela,/ Veja qui sono pesado!

Satanás cuma é ingenhoso,/ dessa custela formô/ O invento mais pirigoso/ Qui ele na terra dexô…/ E quando o home deu fé,/ Tava na frente a muié,/ No instante Adão se alegrô!”

O jogo é um prazer criado pelo diabo, mas essa infernal autoria não elide o entusiasmo que ele proporciona. E não me venham com aquelas teorias que Freud bolou enquanto fumava charutos— dizem que, até a detecção do câncer em sua boca, ele fumava uma caixa por dia.

E também não venham me dizer que sou propagandista do suicídio sem morte— no final das favas contadas, o jogo não passa dessa contingência humana contraditória.

As conversas que rolam nas filas das casas lotéricas por si só valem pelo sonho que todo apostar tem, qual seja, o de acordar com um caminhão de dinheiro estacionado na garagem.

O que fazer com o dinheiro ganho? Como se diz por ai, “vareia”; do mesmo jeito que onde passa um boi passa uma boiada, a mesma terra que sustém três ou quatro generosos abriga milhões de unhas de fome.

Malgrado a diferença que separa as intenções fantasistas, alguns desejos nivelam a esperança diante dos guichês: pagar dívidas, comprar uma casa e um carro, ajudar a parentalha, viajar.

Outro dia ouvi uma senhora afirmar que se chovesse dinheiro em sua horta, a primeira coisa que iria fazer era pagar uma promessa. Não disse qual tipo de promessa nem a forma de pagamento; e nada mais disse nem lhe foi perguntado, suponho que por medo de um processo por danos morais. No mínimo por invasão de privacidade.

Então, e por via das dúvidas, o interlocutor da penitente jogadora resolveu ficar de bico calado. Sabem como é, nos dias correntes é um perigo ver, falar, ouvir e perguntar.

Torpedear as mamas com silicone, arrebitar o nariz e aumentar o para-choque trazeiro são intenções que fazem ninho na cabeça das meninas toda vez que elas preenchem um volante.

Para aquelas que já atravessaram a pinguela dos anos, a sorte grande viria em boa hora: dar uma guaribada geral na lataria. Afinal, viuvez é para quem morre, não para quem fica.

Na outra ponta do novelo que envolve as tentativas daqueles que anseiam intimidades com a fortuna, estão os que esperam ficar milionários impunemente.

Esses sonham com jato particular no hangar, Lamborghini na garagem, iate na marina, mansão em praia particular, chalé a 1900 metros acima do nível do mar.

O propósito de minhas fezinhas, acreditem, não está em nenhum dos extremos do novelo das tentativas.

Explico: estou tão acostumado com o salário de barnabé que jogo pelo prazer de jogar. Para mim, comprar um bilhete de loteria ou cobrir com tinta os quadradinhos em um volante da megasena, é antes de tudo algo prazeroso. Se vier dinheiro ótimo, se não vier tudo bem.

E se sentir tal prazer for pecado, Deus me perdoará: é o ofício dele.

