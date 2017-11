O jogo começou

Araras recebeu na última terça-feira (14) a visita do pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT). É o primeiro pré-candidato que visita a...

Araras recebeu na última terça-feira (14) a visita do pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT). É o primeiro pré-candidato que visita a cidade antes das eleições, previstas para outubro de 2018.

A atuação política de Ciro tem uma lista significativa de cargos: foi deputado estadual e federal pelo Ceará, ex-governador do mesmo Estado, ex-prefeito da capital Fortaleza, além de Ministro da Fazenda do ex-presidente Itamar Franco (PMDB) e ex-ministro da Integração Nacional do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em Araras, Ciro Gomes falou para centenas de pessoas na Unar (Centro Universitário de Araras Doutor Edmundo Ulson), e antes fez a mesma palestra na Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba).

No geral, falou dos embates que assolam a política nacional nos últimos anos e também apontou graves erros cometidos não somente pelos governos petistas, mas também pelos tucanos durante o período de Fernando Henrique Cardoso.

Com linha política mais à esquerda, Ciro não poupou críticas também à própria esquerda brasileira, inclusive criticando o Foro de São Paulo – organização criada a partir de 1990 pelas alas esquerdistas do Brasil. Para o pré-candidato, o Foro é uma reunião de “múmias”.

Opiniões à parte, a visita do pré-candidato à presidência da nação coloca Araras na lista dos presidenciáveis. Nesta lista ainda há nomes que não passaram por aqui, mas já estão em pré-campanha, como Marina Silva (REDE) que usa as redes sociais como aliada, o polêmico Jair Bolsonaro (PP), além do próprio Lula (PT) que segue com sua caravana por vários Estados.

Há outros nomes como João Dória (PSDB) e Geraldo Alckmin (PSDB), ambos envoltos no entrave da ruptura do ninho tucano. Outro nome possível é o do apresentador Luciano Huck, ainda sem partido.

Pré-campanhas à parte, o importante é que o brasileiro fique atento e se mobilize para acompanhar o que cada candidato tem a propor nos próximos meses.

Neste momento crítico, existe a necessidade do país se livrar de vez da polarização que resumiu a política entre Coxinhas e Mortadelas, e que rouba espaço para o debate tão importante para a democracia.

É preciso ainda estar atento para as medidas populistas ou propostas dos salvadores da pátria, tão comuns nas nações latino-americanas, que, assim como mostra a história, somente provocaram danos para as populações. Exemplo claro é a turbulenta Venezuela dos dias de hoje.

O Brasil é uma nação importante na geopolítica global, em especial para a América Latina. Porém, somos uma democracia jovem em busca do amadurecimento.

Crises tendem a custar um alto preço, principalmente para a classe média e os mais pobres. É chegada à hora do brasileiro estar atento para todas as propostas e buscar escolher o melhor nome para tirar o País do atoleiro econômico e ético em que nos meteram as velhas raposas da política. As peças do tabuleiro já se movem, e o jogo já começou.