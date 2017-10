O filho é de quem? Uma disputa no mínimo curiosa, e nada saudável, tomou conta dos bastidores políticos durante a semana. Após anúncio de...

O filho é de quem?

Uma disputa no mínimo curiosa, e nada saudável, tomou conta dos bastidores políticos durante a semana. Após anúncio de que as comissões internas da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) aprovaram concessão de título de cidade turística a Araras, a disputa para se dizer “pai da criança” foi forte no meio político. O vereador Francisco Nucci (PR), aliado do ex-prefeito Nelson Brambilla (PT), foi um dos primeiros a comemorar a conquista, elogiando Ricardo Madalena (PR), autor do projeto aprovado e deputado estadual pelo seu partido. Já o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) destacou em seu Facebook que “em menos de um ano de governo, com a inauguração do Centro de Referência ao Turista no Lago Municipal em setembro e, as articulações que mobilizaram deputados federal e estadual, tiramos do papel projeto que há anos tramitava sem conclusão na Assembleia Legislativa”.

Pedido de Aldo; projeto de Madalena

Conforme a publicação do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), o projeto que torna Araras município de interesse turístico teria sido votado a pedido de seu aliado Aldo Demarchi (DEM). Foi essa citação que irritou opositores e aliados de seu antecessor, Nelson Brambilla (PT). Isso porque o entendimento de alguns é que o projeto foi encabeçado e proposto pelo deputado estadual Ricardo Madalena (PR), apoiado pelo vereador Francisco Nucci (PR), aliado de Brambilla – por conseguinte, no grupo oposto ao do prefeito Pedrinho. Vale deixar claro que em nenhum momento o prefeito, porém, citou que a autoria do projeto seria de aliado seu. O problema é que ele também não citou em qualquer oportunidade que não seria. Ainda mais curioso é perceber que nenhum lado admitiu mérito dos opositores políticos. Cada um viu as próprias benfeitorias e só!

Novo trecho?

Apesar de vender passagens em Araras há algum tempo, a Viação Cometa não atende hoje os ararenses com nenhuma linha. A empresa tem destinos importantes em seu itinerário, incluindo destinos como Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo e até Rio de Janeiro. Algumas de suas linhas até “passam” por Araras (a alguns metros da rodoviária, pela Via Anhanguera), mas o ararense que pretende utilizar seus serviços precisa partir de outra rodoviária (Limeira ou até Campinas, por exemplo), já que não há embarque e desembarque da Cometa na rodoviária local. Por isso a empresa já estuda implantar em Araras o embarque e desembarque para algumas de suas linhas. Há espaço para o guichê e plataformas suficientes, mas o problema – que ainda deixa a empresa em dúvida – é se o interesse do ararense vai ser suficiente para “fazer valer” o investimento.

Ao lado de Doria

O ex-vereador e então candidato a prefeito em 2016, Bonezinho Corrochel (PTB), segue a todo vapor nas redes sociais aparecendo sempre ao lado do prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB). Bonezinho tem postado quase que diariamente fotos mostrando seu trabalho na Prefeitura de São Paulo, sempre que possível colado no prefeito de São Paulo em atividades de melhorias pela cidade. Junto dele, a vereadora Regina Corrochel (PTB), mãe dele, resolveu participar de ações ao lado do prefeito paulistano. Regina participou de ação ao lado de Doria no final de semana passado, carregando tijolos junto ao prefeito paulistano, que depois disso até acabou gravando um vídeo com Regina parabenizando todos professores de Araras.

Sem emenda

O secretário de Administração, Bruno Roza, anunciou pelas redes sociais que a Prefeitura terá expediente normal no próximo dia 3 de novembro (sexta-feira que vem). A administração municipal decidiu não estender o “feriado” – dia 2 de novembro – para a sexta e a decisão causou até certa frustração em parte dos servidores municipais. O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) explicou que o mês de novembro já tem três feriados – e nessas três datas a Prefeitura não tem expediente – e por isso não teria sentido mais dias sem trabalho, com a “emenda” no feriado. Curiosamente, o trabalho “normal” em dia útil pós-feriado, que deveria ser o habitual, se tornou fato estranho no serviço público, acostumado às emendas para prolongados feriados. Enquanto isso, o trabalhador comum, afastado desse tipo de regalia, trabalha todo dia útil entre feriados, faça chuva, faça sol.

Empresa grande

Na última sexta-feira (27), o prefeito Pedrinho Eliseu voltou a citar a vinda a Araras de uma empresa de grande porte. Segundo Eliseu, já estaria até assinada uma espécie de “protocolo de intenções”, ou seja, uma carta de compromisso da empresa que, recebendo alguns incentivos do município, estaria disposta a se instalar em Araras e ofertar centenas de empregos. Nomes ligados à administração municipal esbanjam otimismo e falam em “mais de 800 empregos”. A expectativa é que a situação esteja definida em, no máximo, duas semanas – ou seja, em alguns dias a vinda se concretiza ou se frustra a expectativa.

Jackson x Apolari

Mais uma vez os vereadores José Roberto Apolari (PTB) e Jackson de Jesus (Pros) tiveram uma discordância sobre procedimentos dentro das comissões da Câmara. Jackson não gostou do fato de Apolari conduzir reuniões da CCJ sem convocá-lo. O entendimento do vereador do Pros é que mesmo em casos em que ele é impedido de votar (nos projetos de autoria própria), ele teria o direito de participar das discussões – sem direito a voto. O vereador do Pros também não estaria disposto a aceitar que a assessoria de Apolari participasse das reuniões da CCJ como se fosse parte integrante da comissão, opinando e discutindo assuntos que cabem exclusivamente aos vereadores eleitos.

2018 por aí…

A Câmara de Araras tende a se transformar num balaio de gato nos próximos meses, quando se aproximar as definições dos candidatos nas eleições de 2018. No caso específico de Araras, leia-se candidatos a deputado estadual e federal. Em menos de um ano de Legislatura já percebe-se alguns entreveros entre vereadores, cada um defendendo seu grupo político. Imaginem em 2018, quando os nomes se tornarem públicos.

TORPEDO

“Vossa excelência vai mudando a jurisprudência de acordo com o réu. Isso não é estado de direito, é estado de compadrio. Juiz não pode ter correligionário.”

Do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, ao questionar o colega de Corte, Gilmar Mendes, em discussão áspera ocorrida no Plenário do STF.