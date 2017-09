O Esperto e Enganador

Era o ano de 1977 – já passados 40 anos, naquela época alguns dirigentes do futebol eram pessoas simples, trabalhadores, honestos. Porém, principalmente quando...

Era o ano de 1977 – já passados 40 anos, naquela época alguns dirigentes do futebol eram pessoas simples, trabalhadores, honestos. Porém, principalmente quando iam acertar um compromisso com determinada agremiação, algumas vezes eram levados na conversa, com promessas de empresários ou dirigentes. Daí ocorriam que o público, a imprensa e os mesmos dirigentes eram enganados, com justificativas alheias.

Vejam os senhores, a boa vontade e a luta dos dirigentes oratorianos, naquela época, para proporcionar bons espetáculos para os esportistas ararenses, acertaram compromisso com o Corinthians. A diretoria corinthiana, naquela época, prometia pelo menos 4 a 5 atletas do seu quadro titular, mas não trouxe nenhum e levou C$ 40.000,00, livre para seu caixa, com prejuízo para a diretoria do gigante.

Segundo exemplo – Depois de acertado um amistoso contra a Ferroviária de Araraquara (foi um dos piores times que nos visitou naquela época), faltaram 2 ou 3 titulares e levou C$ 20.000,00, novamente prejuízo para os diretores. O público presente não gostou, reclamou e deixou as dependências do estádio antes de terminar o jogo.

Em outra oportunidade foi anunciada pela diretoria do Sayão FC a presença do time dos Milionários, com Garrincha, Djalma Dias, Djalma Santos e Cia. Aí, a equipe esportiva da Rádio Centenário entrou em ação, dando um alerta para os diretores do Sayão FC. Acertar no papel e caneta na mão, nada em promessa (eu vou levar esse, aquele etc). Teríamos que fazer como outras cidades, ou seja, a presença de determinado jogador, cobra-se uma taxa x, mas sem dele, a taxa é outra; e se não cumprir o combinado, descontar do valor combinado.

Cidadãos que merecem ser lembrados

Existem certas pessoas que passaram suas vidas por esta terra fazendo o bem, constituíram famílias, trabalharam a vida toda, possuem imensa folha de trabalhos, tomaram parte dentro da comunidade e nunca receberam uma homenagem de amigos, a não ser dentro do seu lar.

É por isso que, na medida do possível, a coluna “Reminiscências Esportivas” ou “Cantinho de Saudades” quer recordar nomes de algumas dessas pessoas.

Cantinho de Saudades – Luiz Curtulo

A pessoa que vou homenagear hoje era membro de numerosa e conceituada família local. Tinha 78 anos de idade, quando veio a falecer no dia 26 de junho de 1979. Era esportista, torcedor do Operário FC, depois da Associação Atlética Ararense, e Palmeiras. Seu nome, o estimado amigo senhor Luiz Curtulo, que residia na Rua Lourenço Dias, para consternação geral em seu vasto rol de amizades.

Seu Luiz era uma pessoa humilde, sempre gentil, honesta, trabalhadora. O extinto foi sepultado no dia seguinte, com grande acompanhamento presente no seu féretro. Era casado com a estimada dona Maria Brina Curtulo.

Ao senhor Luiz Curtulo, com recordações, nossas homenagens em nosso Cantinho de Saudades.