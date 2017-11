O esperado Paço Municipal

Editorial 23 de novembro de 2017 Tribuna do Povo

Repercutiu amplamente durante a semana reportagem da Tribuna sobre os gastos da Prefeitura com locação de imóveis utilizados pela administração municipal. Hoje passa de...

Repercutiu amplamente durante a semana reportagem da Tribuna sobre os gastos da Prefeitura com locação de imóveis utilizados pela administração municipal. Hoje passa de R$ 2 milhões ao ano o valor despendido com esses aluguéis.

Há anos os administradores municipais sabem que esse dinheiro escorre pelo ralo sem qualquer benefício para o município, já que o aluguel, no final das contas, acaba sendo um dinheiro investido num imóvel de terceiro.

É fato que ninguém se sente “muito feliz” em gastar com aluguel, e qualquer pessoa prefere fazer financiamentos a perder de vista para pagar o mesmo valor na casa própria. Na Prefeitura a situação é muito mais complexa, mas tal analogia é válida. Para o Município, ter sua “casa própria” consumiria alguns milhões só com a construção de um prédio. Soma-se a isso a estruturação desse imóvel – implantação de divisórias, adequação de mobiliário, implantação de redes de internet, telefone e ainda adaptações que se fizerem necessárias. O gasto é quase inestimável, mas se feito a longo prazo pode valer muito a pena ter o próprio Paço Municipal.

Por isso, em seu plano de governo o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) ponderou com destaque sua pretensão de construção do Paço. Além de gerar a economia dos R$ 2 milhões despendidos anualmente pelo Município – somente com aluguéis –, haveriam outras economias: de tempo, na tramitação entre processos (que pulam, frequentemente de secretaria para secretaria), e de dinheiro, já que tal tramitação “custa” combustível e horas de trabalho de servidores que se deslocam de um ponto da cidade a outro.

A idéia do Paço, contudo, é onerosa, trabalhosa, e não será colocada em prática do dia para a noite. Tanto não é simples, que há décadas prefeitos entram e saem do cargo e não conseguem fazer essa proposta ter um desfecho real.

O prefeito Pedrinho Eliseu deu seu primeiro passo: as negociações já estão acontecendo. Se antes a idéia dele era a construção de um prédio novo, hoje ele admite adquirir um grande imóvel, já em pé e sem uso, em boa localização. O negócio soaria positivo para todas as partes, já que ele seria comprado pelo município via pagamento parcelado – de um jeito que não prejudique investimentos noutros setores do Município –, mas permitindo que os pagamentos não sejam perdidos, e sim convertidos em “investimento” em um passivo futuro, que desonerará o município a longo prazo.

Se a idéia se concretizar, o que a Prefeitura gasta hoje com aluguel seria despendido com a “quitação” desse imóvel. Mas é preciso a devida atenção, para que essa despesa não cresça desenfreadamente ao longo dos anos.

O Município quer também se desfazer do Edifício Quicha Lotto (na Rua Albino Cardoso) e da atual sede da Prefeitura, na rua Pedro Álvares Cabral. A avaliação é que ambos valem alguns milhões, e esse dinheiro poderia ser revertido também na compra da “casa própria”.

Se realizadas de forma transparente, eficiente e justas, as negociações podem trazer benefícios à administração municipal e aos próprios munícipes. Com isso finalmente Araras teria efetivamente seu Paço Municipal. A idéia pode parecer meramente simbólica, mas é extremamente necessária para que haja ampla eficiência no serviço público municipal. Afinal, vale lembrar que “eficiência” é um dos princípios da administração pública, segundo rege a Constituição Federal.