O Ensino Médio pede socorro

Resultado do Enem 2015 (Exame Nacional do Ensino Médio), divulgado pelo MEC (Ministério da Educação), e que serve para avaliar a qualidade do ensino nas escolas públicas e particulares mostra, mais uma vez, que o Ensino Médio vai mal, muito mal.

Em todo o País, escolas particulares lideram entre as melhores e as públicas, infelizmente, estão no fim da lista. Em Araras a situação não é diferente e, das 11 escolas avaliadas, as líderes são particulares e apenas uma pública aparece com bom resultado – ETEc (Escola Técnica Educacional Prefeito Alberto Feres).

E novamente o Enem comprova a necessidade de mudanças urgentes na educação, e que precisam urgentemente ser aplicadas. Em Araras, por exemplo, nenhuma escola está na lista das 100 melhores nem do Estado de São Paulo.

Isso mostra a falta de seriedade com que é conduzida a educação dos nossos jovens, que saem despreparados para o mercado de trabalho e para o ensino superior – muitos nem para a faculdade vão. Além dos resultados ruins, existe também a alta taxa de desistências – milhões (quase metade do total dos alunos no país), segundo o próprio MEC – deixam a sala de aula sem concluir o ensino médio.

Parece que no Brasil, que sofre grave crise econômica e social, onde milhões de pessoas estão na fila dos desempregados e carece de mão de obra qualificada, a sociedade ainda não aprendeu o real valor da qualidade da educação. O que traz alguma esperança é que a qualidade (ou má qualidade) da educação está sendo colocada em evidência – já é o começo para a mudança.

E infelizmente, o ensino não vai mal apenas nos três últimos anos do Ensino Médio, mas também nos básicos – Fundamental 1 e 2. Recentemente, o governo de Michel Temer (PMDB) assinou Medida Provisória que muda o currículo do Ensino Médio em todo o Brasil.

É quase unânime, entre os profissionais, a defesa da mudança na qualidade, mas os mesmos profissionais questionam a forma que foi aplicada – “goela à baixo” segundo eles, sem discussão e sem diálogo com a sociedade e com profissionais da área.

A proposta prevê aumento da carga horária das aulas e ampliação do número das escolas de período integral – ressalte-se que, em Araras, nenhuma escola pública de Ensino Médio oferece – além da flexibilização de algumas matérias como língua estrangeira, educação física e artes.

Para muitos professores, antes de se adotar uma grade curricular que já é aplicada em países de primeiro mundo, é preciso mudar a estrutura física da escola. Antes de mudar o Ensino Médio da forma citada – proposta por Medida Provisória – é preciso ampliar o debate para conhecer a escola que a sociedade precisa.

Enquanto o Brasil não importar atitudes de países como a Coréia do Sul, por exemplo, que há 50 anos mostrava um índice social de extrema miséria e, hoje, é uma nação de primeiro mundo – pois investiu maciçamente na educação – não será possível tirar efetivamente do papel o “País do Futuro”.

Mudança da grade curricular não elimina todos os problemas dentro das escolas. Salas de aula superlotadas e falta de qualidade no ensino, são também obstáculos a serem vencidos para que o jovem saia mais preparado para o mercado de trabalho. A discussão é séria, mas ainda não é vista como prioridade. Pelo menos, é o que indica a inércia da sociedade em ralação às cobranças que deveriam ser feitas aos nossos governantes.