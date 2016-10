O empresário Eurico Romanin Filho

Eurico Romanin Filho, 74 anos, nasceu na capital paulista mas foi em Araras que se firmou como empresário. “Minha profissão sempre foi de...

Eurico Romanin Filho, 74 anos, nasceu na capital paulista mas foi em Araras que se firmou como empresário. “Minha profissão sempre foi de empresário há mais de 50 anos no ramo metalúrgico, optei pela mesma por ter iniciado minha vida profissional aos treze anos de idade com meu pai que tinha uma metalúrgica no ramo de fundição de ferro.Viemos para a cidade de Araras em 1969, já com a firma estabelecida – Indústria de Máquinas Mequiffen do ramo de máquinas e equipamentos para fundição”, relembrou ele.

Seu maior orgulho foi formar pessoas sem conhecimento metalúrgico em grandes empresários do ramo de fundição de ferro. “Hoje em Araras e região posso dizer que todas ou pelo menos a grande maioria delas passaram pelas nossas mãos, direta ou indiretamente, gerando empregos a centenas de famílias”, disse.

Atualmente Eurico é proprietário da Churrosmaq. Uma empresa que, segundo ele, surgiu como opção de mercado para empresários do ramo há 15 anos atrás. “Fomos para esse ramo por trabalhar com um segmento de produtos que nos facilitou a adaptação e abertura de mercado. Através de muita luta e persistência conquistamos boa parte do mercado nacional com projeto de exportação e nossa meta é para ampliação para 2017”, emendou.

Um homem trabalhador e de poucos hobbies. O empresário, que se autodenomina jovem, comunicativo e alegre, tem hoje além da sua paixão pela empresa tem o amor pelas partidas de futebol.

Perfil

Nome: Eurico Romanin Filho

Idade: 74 anos

Profissão: empresário

Formação: 4º ano científico

Viagem

Melhor já feita: praia (já estive em muitas)

Sonha em fazer: conhecer boa parte do litoral Brasileiro.

Dica: programe bem suas viagens, para não ter surpresas desagradáveis

Personalidade

O que te define: nunca desistir de um projeto sempre acreditar

Defeito: ansioso querendo tudo para ontem

Qualidade: valorizar as pessoas e incentivá-las sempre.

Sonho: dançar uma valsa dos 15 anos com uma neta

Identidade

Família: elo que jamais deve se romper

Saudade: da infância e juventude.

Mulher coragem: minha mãe (Brígida Romanin)

Homem forte: meu pai (Eurico Romani)

Visão Nacional

Política: uma incognita?

Sociedade: definição de status

Quem melhor representa o Brasil: nossos atletas olímpicos, principalmente os paralímpicos

Política Local

Nome: Irineu Marretto

Uma ação: colaborar sempre que puder com entidades filantrópicas

Necessidade: manter a saúde física e mental

Araras

Uma escola: sem preferência

O que te agrada: confraternizar com familiares e amigos

Cultura:

Livro: história antiga

Trilha Sonora: Ray Conniff

Sessão pipoca: faroestes antigos

Quem brilha: Jogador Neymar Júnior