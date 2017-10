O empresário dos tratores Osmar Gusmin

Osmar Heitor Gusmin, 53 anos, é empresário do ramo de venda de tratores, implementos e peças agrícolas, na empresa Araras Tratores há 17 anos....

Osmar Heitor Gusmin, 53 anos, é empresário do ramo de venda de tratores, implementos e peças agrícolas, na empresa Araras Tratores há 17 anos.

Ararense e filho de João Gusmin e Luiza Mauricio Gusmin, começou a trabalhar como garçom aos 10 anos na lanchonete Chaparral, aos 14 anos já era registrado na Vice Válvulas (escritório) e depois na Torque, Sucorrico, Civemasa e Citro Pectina Limeira, antes de chegar a se tornar empresário.

“Em 1985 na Pirassuvema trabalhei em diversos setores, cinco anos depois fui gerenciar um Concessionária de Tratores Agrale em Limeira por três anos, voltei para Pirassuvema já como gerente de vendas, em 1996 abrimos a concessionária Case com dois sócios – a Trator Parts, no ano de 2000 teve início a minha empresa Araras Tratores, localizada na rodovia Anhanguera km 172, onde estamos trabalhando até hoje”, relembrou ele.

Gusmin faz questão de ser grato a todos que o ajudaram nesta trajetória. “Minha trajetória teve início no ramo agrícola, no qual obtive sucesso por ter trabalhado com profissionais de profundo conhecimento do setor, como Carlos Delmond e César Campanha aos quais sou eternamente grato”, finalizou ele.

Identidade

Nome – Osmar Heitor Gusmin

idade – 53 anos

Profissão – empresário

Formação – segundo Grau

Viagem

Melhor feita – Bariloche

Sonha fazer – cruzeiro da Itália para Brasil

Uma dica – viagem com pessoas extrovertidas que aprontem muito, que contem piadas e que riam muito

Personalidade

O que te define: vontade de vencer todos os dias

Defeito: teimoso

Qualidade: trabalhar muito e ajudar ao próximo

Sonho:viajar muito e ser feliz

Família: sentido da vida

Saudade – pai e irmã

Mulher de Coragem: minha mãe – Luíza Maurici Gusmin

Homem forte – Jesus Cristo

Visão Nacional

Política – o certo está errado e o errado está certo, só por Deus

Sociedade – covarde e submissa, na qual me incluo também

Quem Melhor Representa o Brasil – as pessoas que fazem serviços voluntários

Politica Local

Nome: Pedrinho Eliseu (PSDB)

Uma Ação: valorizar as empresas indo até elas para apoiar, não para multar, e trazer novas.

Necessidade: investimento nos três pilares, Educação, Saúde e Segurança

Araras

Escola: E.E. Dr. Cesário Coimbra

O que te agrada: Banda Municipal (aos domingos na Praça Barão)

O que incomoda: trânsito

Ponto Preferido: Lago Municipal (Parque Fábio da Silva Prado)

Cultura

Livro: Bíblia

Trilha sonora: música popular

Sessão Pipoca – assistir futebol

Quem brilha – Papa Francisco