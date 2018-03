Ele tem a capacidade de transformar o “economês” em uma linguagem que qualquer pessoa é capaz de entender. Com uma didática simples para traduzir...

Ele tem a capacidade de transformar o “economês” em uma linguagem que qualquer pessoa é capaz de entender. Com uma didática simples para traduzir números, ele é o economista Ricardo Buso.

Nascido em Araras e com 40 anos, o filho de José Antonio Divino Buso e Enilcéia Evangelista Buso e irmão de Keila Karina Buso Milhorini, defende a abrangência da profissão, como algo além de números.

“A profissão de economista é sempre imaginada pelo estereótipo do profissional ligado aos números, o que é um erro. Ela é uma ciência social, da área de humanas e preza muito mais pela análise qualitativa, com forte carga teórica, que quantitativa. Busquei uma profissão que zela pela adequada alocação de recursos a partir do conhecimento da sociedade e seus mecanismos. E em momento algum me senti no caminho errado”, ressalta ele.

Ricardo tem 18 anos de formação e 25 anos de trabalho. “Comecei a trabalhar aos 15 anos, no Escritório Contábil Sierra, apredendo muito por seis anos. Em seguida, já passei a integrar, com muita honra, o quadro da Usina São João, onde estou até hoje, há 18 anos. Em meu terceiro setor na empresa, atualmente trabalho na área de Planejamento”, relembrou.

O economista atualmenteatua na área de planejamento e recentemente migrou para a Gestão de Risco, organizando Comitês e focando na análise de mercados.

“É um posto novo na estrutura da empresa (Usina São João), criado há poucos meses, e que me satisfaz consideravelmente. Paralelamente, atuo analisando e escrevendo sobre economia para alguns órgãos de imprensa (como a Tribuna). E também recente é meu ingresso no Rotary Club de Araras Alvorada, uma descoberta muito estimulante e gratificante para mim”, finalizou.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Ricardo Buso

Idade: 40 anos

Profissão: Economista

Formação: Isca (Instituto Superior de Ciências Aplicadas), em Limeira

Viagem

Melhor já feita: Mendoza (Lua de Mel)

Sonha fazer: qualquer destino que agregue cultura

Dica: prezar por viver o destino, não apenas conhecer

Personalidade

O que te define: simplicidade

Defeito: desorganizado

Qualidade: compreensivo

Sonho: ser motivo de orgulho à minha filha

Identidade

Família: referência

Saudade: meu pai ( José Antonio Divino Buso)

Mulher de coragem: minha mãe e minha esposa, Fernanda

Homem forte: meu pai ( José Antonio Divino Buso)

Visão Nacional

Política: egoísta

Sociedade: imatura

Quem melhor representa o Brasil: o agricultor familiar

Política local

Nome: Felipe Beloto (PR)

Uma ação: gestão exitosa no enfrentamento ao maior desafio da história da cidade, a crise hídrica.

Necessidade: foco no desenvolvimento sustentável (em todos os aspectos)

Araras

Uma escola: Etec Prefeito Alberto Feres

O que te agrada: o orgulho de abrigar o lindo Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

O que te incomoda: crescimento desordenado

Ponto preferido: Parque Ecológico Gilberto Rüegger Ometto

Cultura

Livro: Vinho e Guerra

Trilha sonora: Sobradinho

Sessão pipoca: cinema nacional

Quem brilha: professor Felício Thomaz, amigo e contador de histórias