Quando se diz que o dinheiro é público, não significa que os governantes ou detentores do poder possam negligenciar-se com atitudes ou compromissos que bem entendam – trata-se do seu dinheiro, contribuinte! As ações de quem governa devem refletir e retornar em serviços, que precisam ser de boa qualidade à comunidade.

Dois fatos que se tornaram públicos recentemente em Araras demonstram que ações políticas têm um poder muito grande em termos de comprometimento das contas públicas. Os dois fatos envolvem dívidas milionárias – não necessariamente por ações voluntárias.

Um deles é sobre a dívida de mais de R$ 9 milhões da Câmara Municipal com os vereadores da 10ª Legislatura (1989/1992), conforme matérias publicadas pela Tribuna na semana passada. Os vereadores que encerraram o mandato em 1992 entraram na Justiça alegando que seus subsídios foram reduzidos pelos vereadores da Legislatura anterior (1983/1988). O montante da dívida contraída (quase R$ 600 mil por vereador), incluídos a multa e juros, daria hoje para pagar os subsídios dos vereadores durante três legislaturas – avaliem o tamanho do estrago.

Não se discute aqui a legalidade da reivindicação judicial, e sim as atitudes de nossos representantes na Câmara Municipal, num passado não tão distante, que podem comprometer o orçamento de todo o Município.

A outra dívida milionária não envolve diretamente o poder público municipal, mas certamente afeta os serviços para a população. A Tribuna noticiou no sábado (5), que a Santa Casa de Misericórdia de Araras utilizou um adiantamento de R$ 1,8 milhão, feito pela Prefeitura, para pagar parte de uma dívida da entidade com uma paciente. A dívida é da Santa Casa, mas foi preciso interferência pública para a solução do imbróglio.

Gastar de forma imprudente, equivocada ou comprometer o orçamento de um órgão público pode colocar em xeque a estabilidade ou o crescimento de uma determinada comunidade, ou até mesmo da nação. É por isso que existem normas jurídicas que visam regulamentar os gastos do dinheiro público, seja pelo próprio Estado ou por pessoas por ele designadas.

A Lei de Responsabilidade Fiscal é apenas uma delas. Entrou em vigor no ano 2000 com o objetivo de impor o controle dos gastos da União, Estados e Municípios, condicionado as despesas à capacidade de arrecadação de tributos desses entes. Antes da lei, era costume gestores promoverem obras de grande porte no final de seus mandatos, deixando a conta para seus sucessores pagarem.

Mesmo assim, apesar de todas as normas vigentes, sempre há quem ultrapasse os limites, preocupados ou não com as consequências legais – penais ou políticas. É por este motivo que o Legislativo, em vigilância constante e conjunta com a comunidade, deve participar mais ativamente da fiscalização dos nossos governos, para evitar – ou minimizar – justamente esses percalços.