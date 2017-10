O descaso com a verdade

As redes sociais são terreno fértil para disseminação de boatos e lendas urbanas. As mentiras que andaram circulando nos últimos tempos do tipo: “Mudanças...

Compartilhe em suas redes sociais!

As redes sociais são terreno fértil para disseminação de boatos e lendas urbanas. As mentiras que andaram circulando nos últimos tempos do tipo: “Mudanças na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) divulgadas na surdina acabam com o ensino gratuito”, “Mulher toma choque e morre após por mão dentro de máquina de lavar roupa”, “Se você trabalhou de X a Y (anos), tem direito a receber um valor de R$…”, são apenas alguns exemplos das centenas de fantasias que as pessoas publicam, curtem e compartilham diariamente, principalmente no WhatsApp e Facebook. A notícia falsa tem ganhado cada vez mais visibilidade e frequência.

E a culpa é só de quem ‘planta” este tipo de boato? Pense bem e certamente vai concluir que não. Há uma parcela de culpa na falta de responsabilidade de quem cria estes factoides, ignorando quaisquer consequências que possam decorrer disto; contudo, cabe a sociedade o maior papel: de não espalhar notícias falsas nas redes sociais.

Pesquisas neste campo apontam que alto volume de informações que circula nas redes sociais aliado à limitada capacidade de absorvê-las pode explicar o motivo para a proliferação de boatos e notícias falsas nas plataformas virtuais. E iniciativas do Google e do Facebook tentam reduzir este número de notícias falsas. Mas aqui entre nós, informações falsas se espalham nas redes sociais na mesma proporção que as informações de alta qualidade, porque as pessoas se esqueceram daquela frase tão batida: “não acredite em tudo que lê”.

As notícias falsas só circulam porque muita gente as passa em diante. Com um pouco de atenção, porém, é possível escapar das armadilhas que circulam pela web. Ao descobrir algo, é preciso ter como prioridade (antes de simplesmente clicar em compartilhar) – a apuração da notícia. Confira se o que descobriu é realmente um fato, e se for, tenha ética e respeito ao próximo na forma em que vai divulgar o achado. Um dos maiores erros em divulgar ou compartilhar uma notícia sem embasamento é se mostrar irresponsável e desrespeitoso, mas não podemos esquecer que também é um crime.

Então, o cuidado com a notícia é primordial, e caso você não tenha a possibilidade de confirmar se é um fato, não a divulgue, repasse para um órgão de comunicação competente, onde a notícia vai ser analisada, checada e caso seja real, será divulgada. Não esqueça que há pessoas que estudam e se dedicam por longos anos, somente para repassar uma notícia de qualidade. Confie nelas e as notícias estarão em boas mãos.

Outra dica é: façam-se algumas perguntas simples e se não conseguir respondê-las, certamente não deve compartilhar.

• Você conhece aquele site? Sabe se tem uma equipe responsável por ele? Se não conseguir encontrar nenhuma informação sobre o autor ou nenhuma seção que explique o que é o site, é melhor ficar atento.

• Dá pra saber de quando é a notícia? Geralmente, notícias falsas não indicam quando o fato narrado aconteceu.

• Você consegue identificar a fonte das informações? A maioria das notícias falsas não tem um autor identificado – principalmente textos repassados por WhatsApp e que não estão hospedados em sites. Pode até ser que a notícia esteja datada e assinada, mas as informações do texto são creditadas a alguém? Esse texto está citando um documento? Ele cita uma fonte? Fez uma entrevista com um dono de empresa, com um porta-voz do governo? Ou é apenas uma afirmação, sem nenhum embasamento? Caso seja difícil identificar a fonte das informações, você já tem outro sinal amarelo de que a notícia pode ser falsa.

Cuidado com o que posta, compartilha e repassa. Sempre tem consequência – mesmo que seja levar o rótulo de crédulo demais ou até de desavisado. E vale ressaltar que estes sites são criados só como “caça níquel”, quanto maior o impacto da falsa notícia, mais leitores, isso representa mais cliques (mais faturamento) e você é usado sem nem se quer perceber.