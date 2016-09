O decorador Marcos Cruz

Marcos Cruz, 24 anos, é filho de Marcos Cruz de Oliveira e Neusa dos Santos, além de irmão de Bruna e Matheus...

Marcos Cruz, 24 anos, é filho de Marcos Cruz de Oliveira e Neusa dos Santos, além de irmão de Bruna e Matheus Cruz. Ele é decorador de festa infantis há 10 anos e descobriu o talento que tinha organizando festas da família.

“Foi decorando festas da família (sobrinhos), vi que tinha um dom para decorar, assim comecei a me especializar fazendo cursos e pesquisando sobre o mercado. Deixei meu trabalho no comércio e passei a atender na minha casa, com o número de procura aumentando. Consegui abrir o meu próprio espaço e hoje atendendo Araras e região, tenho parcerias com buffets e estamos localizados na av. Padre Alarico Zacharias, onde surgiu o Ser Criança Festas”, contou ele.

Antes de se descobrir decorador, Marcos trabalhava em uma confecção, onde fazia as vitrines e era vendedor. E foi justamente ao lado da ex-patroa Mila Campanha que aprendeu ainda mais sobre o efeito estético da decoração.

“Contei com o incentivo de Mila e também de amigos e familiares para partir para este novo desafio. Hoje vejo que estava certo”, emendou Marcos.

Marcos se autodenomina muito caseiro e procura nas horas vagas ficar em casa com minha família e amigos. Ele também se descreve uma pessoa alegre e muito bem humorada.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Marcos Cruz

Idade: 24 anos

Profissão: decorador

Formação: ensino médio

Viagem

Melhor já feita: Porto de Galinhas

Sonha em fazer: Estados Unidos onde mora meu irmão

Dica: Rio de Janeiro onde morei 1 ano

Personalidade

O que te define: extrovertido

Defeito: perfeccionista

Qualidade: amoroso

Sonho: casar e ter filhos

Identidade

Família: base de tudo

Saudade: da vida de modelo

Mulher de coragem: minha mãe, Neuza

Homem forte: Jesus Cristo

Visão Nacional

Política: vergonha para o Brasil

Sociedade: o pivô da mudança

Dilma: sem comentários

Quem melhor representa o Brasil:o povo brasileiro

Política local

Uma ação: Valorização dos professores

Necessidade: investir na educação e na cultura

Araras

Uma escola: Escola Estadual Francisco Graziano

O que te agrada: atualizações no Parque Ecológico Gilberto Ruegger Ometto

O que te incomoda: falta de lugares para sair

Ponto preferido: o Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

Cultura

Livro: Biblia

Trilha sonora:É Preciso Saber Viver – Roberto Carlos

Sessão pipoca: Deus Não Está Morto

Quem brilha: Deus