O custo da burocracia para o meio ambiente

Uma obra construída e entregue no último ano da gestão do ex-prefeito Nelson Brambilla (PT) está sem uso no aterro sanitário, na zona leste. Ela pode ser um claro exemplo do custo da burocracia praticada por órgãos públicos ambientais para emitir licenciamentos e autorizações.

Feita para auxiliar o transbordo do lixo doméstico e comercial que é produzido pelos ararenses e recolhido pelos caminhões da Prefeitura, a obra custou R$ 825.647,42 e está parada desde dezembro, quando foi concluída e entregue.

Foi projetada para evitar que os caminhões depositem o lixo recolhido na cidade diretamente no solo do aterro. A obra é composta por seis baias construídas em concreto e contam com um sistema de proteção especial e impede que o chorume do lixo seja absorvido pelo solo e prossiga contaminando o local.

Todo o lixo recolhido seria depositado nas baias por apenas algumas horas, até que caminhões da empresa responsável pelo transporte para o aterro particular de Paulínia fizessem a retirada e destinação final.

Porém, após cinco meses – desde a conclusão e entrega da obra – o lixo continua a ser depositado diretamente no solo, pois as baias não podem ser usadas sem autorização da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

O mais curioso da situação é que, após o início da construção, a Prefeitura informou que o projeto atendia a todas as exigências da Cetesb e inclusive seguia os padrões ambientais impostos pela legislação.

Não é segredo para ninguém que no Brasil, o processo burocrático emperra e supera qualquer expectativa, principalmente nos órgãos públicos, que via de regra, atrasam toda liberação na tentativa de adequação à legislação vigente. Se a exigência da obra era para amenizar a contaminação do solo no local, como pode ser possível um investimento desta monta estar parado desde dezembro de 2016, aguardando liberação da Cetesb?

Não se questiona aqui a importância da legislação ambiental brasileira, tão imprescindível para preservar a nossa rica fauna e flora. O que chama atenção – e coloca a dúvida – é a falta de agilidade e eficiência de órgãos públicos dos municípios, Estado e União, na liberação e emissão de documentos.

Enquanto a Prefeitura – independentemente da gestão – atendeu a imposição da obra, resta agora esperar a burocrática autorização da Cetesb para seu funcionamento. Pelo visto, a burocracia não mede esforços, nem mesmo escolhe setores da sociedade para atuar de forma implacável, o que abala diretamente – e de forma negativa – toda a economia do país.