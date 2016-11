O campeão absoluto

Não só no tempo das pelejas de futebol do Operário FC, Associação Atlética Ararense ou Comercial FC haviam as chamadas brincadeiras tipo gozações. Eram...

Não só no tempo das pelejas de futebol do Operário FC, Associação Atlética Ararense ou Comercial FC haviam as chamadas brincadeiras tipo gozações. Eram brincadeiras sadias, o torcedor ria e gostava. Quando da realização das Olimpíadas da Primavera, há quase 40 anos já passados, também vez outra saiam brincadeiras interessantes, como essa, para matar a saudade: “– Vou contar pra você: ‘estou num bagaço que da gosto ver’. De longe, bem de longe, você percebe que estou chegando. É um ranger de ossos, uns suceder de áis, um gemer constante que dá pena. Você chega a ficar em dúvida, sem saber se sou eu ou uma carritela de boi que se aproxima. O barulho é idêntico. Eu não ando. Simplesmente me arrasto. Da cabeça aos pés é uma dor só. Do dedinho menor da pata esquerda, até o alto do cocoruto, tudo dói, e dói pra cachorro. Acho até que não sobrou dor pra ninguém, está tudo aqui comigo. Como diz o Oswaldo, vá ser egoísta assim na Cochinchina. Tudo pra você. Há mais de um mês venho nesse sofrimento. Uma doidera. Se mandar tirar meu bio ritmo, aposto que da um riscão preto, grosso e largo, como uma tarja de luto. Desconfio até que virei chibirro, isto é, morri, mas ainda não sei que estou morto. E continuo zanzando por aí. É fogo compadre. Tudo isso, só porque, atendendo a uma convocação do José Alberto Rodini, estou inscrito na II Olimpíada da Primavera, cuja abertura foi uma beleza. Venho treinando como um danado. Não quero fazer feio. A hora que eu surgir na quadra, quero todo mundo aplaudindo de pé… Vou deixar muita gente trincando os dentes de inveja. Mas o treinamento está me matando. Não é possível sofrer tanto assim. Cada músculo está mais esticado que corda de violino. Cada junta berra mais que muitos Jeeps por aí. Andar chega a ser um ato de heroísmo. Uma coisa, porém, é certa, indiscutível. Se tiver medalha pra quem gemer mais alto, essa ninguém papa, ela é minha… Por justiça, direito e merecimento. (Marcus)”