O Boticário inova e traz hidratante corporal com efeito matte

Febre entre as mulheres, as bases que deixam a pele com aspecto sequinho e os batons sem brilho se transformaram em itens indispensáveis na necessarie das brasileiras. Agora, o efeito matte está também nos cremes corporais, com os novos hidratantes do Boticário, a regra é: passou, hidratou, secou. A novidade já está nas lojas de todo país, no e-commerce (www.boticario.com.br) e com as revendedoras da marca.

Cuide-se Bem Solar

Pensando também na proteção da pele na época mais quente do ano, quando o cuidado deve ser redobrado, o Boticário apresenta nova Linha de Proteção Solar Cuide-se Bem. Os produtos têm novas embalagens, novas fórmulas e uma nova fragrância incrível, bem diferente daquele cheirinho tradicional de protetor solar. A linha conta com protetor solar facial FPS50, protetor solar corporal FPS30, autobronzeador e protetor óleo de canela FPS15.

Aprovado!

Um produto que também merece destaque é da linha Cuide-se Bem Solar, é o protetor solar facial FPS50. Testado e aprovado, este protetor tem textura bem espessa e leve ao mesmo tempo. Ele não é 100% matte, mas também não engordura a pele e dá uma sensação de pele hidratada. Como dica – ele é ótimo para ser usado antes da base de efeito matte por quem tem pele madura (algumas marquinhas) e um pouco seca (meu caso). Isto porque ele ajuda a não marcar as ruguinhas e não dá um ar de pele ressecada, deixando você desfrutar da cobertura e durabilidade deste tipo de base. O cheirinho é delicioso e suave. Outro ponto a favor, é que não deixa os poros dilatados e aparentes como outros filtros de fator alto existentes no mercado. O preço também é bem justo pela qualidade do produto que custa R$ 48,90.